‘Futuro para el Bierzo’ afea a Coalición su envidia por ‘Teruel existe’: “Les propusimos algo similar y no aceptaron”

Imagen de archivo de un joven ondeando la bandera del Bierzo. / N. Fernández

El balance de este pasado 10N por Coalición por El Bierzo con respecto a los resultados que obtuvieron agrupaciones provincialista o regionalista como ‘Teruel existe’ ha indignado a la plataforma ciudadana ‘Futuro para el Bierzo’. “Llevamos trabajando desde enero en una propuesta similar con los tres partidos bercianistas: USE Bierzo, Coalición por El Bierzo y Partido Regionalista del Bierzo, para escoger un candidato y que la comarca tuviera voz en Madrid y no aceptaron”, se quejó a este medio su portavoz Tino Martínez.

El principal obstáculo habría sido dar con un representante berciano. “Pedro Muñoz quería ser él y no nos parecía oportuno porque ya está ‘muy viciado’ políticamente. Entendemos que tiene que ser una persona limpia, joven, con carisma y aptitudes frescas, neutra políticamente…”, afea Martínez.

USE Bierzo sí que habría accedido a reunirse y buscar una candidatura con la plataforma y Tarsicio Carballo, del PRB, también. “Pero al final no salió porque todo son trabas. Los sindicatos no quisieron apoyar”, explica, lamentando que “si fuéramos unidos habríamos conseguido los 40.000 votos que se necesitan para tener un diputado berciano y exigir medidas para la comarca porque nuestro voto sería necesario para formar Gobierno”.

“¿Por qué no quisieron en su momento sumarse y ahora vienen con este balance cuando quedan cuatro años para las próximas elecciones?”, cuestiona Martínez, que parece tener, por otro lado, la respuesta clara. “Pedro Muñoz quiere protagonismo y nuestra plataforma es apolítica”, zanja.