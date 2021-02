Galicia frenará nuevas superficies de eucalipto para conseguir un monte gallego 2040 diversificado

Alberto Núñez Feijóo,

Galicia frenará el crecimiento de nuevas superficies dedicadas al eucalipto en su objetivo de conseguir un Monte gallego 2040 diversificado. Así lo anunció hoy el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa del Consello de la Xunta.

En este sentido, el presidente explicó que el Gobierno gallego dio luz verde a la búsqueda de diversificación de los montes gallegos hasta el año 2040. “Diversificar, proteger, potenciar más frondosas, más *coníferas”, dijo, a lo que añadió que Galicia no puede seguir creciendo con superficie nueva de plantación de eucalipto.

En el que se refiere la esta medida, Feijóo hizo hincapié en “que es una decisión pensada, meditada y contrastada, con la mayor parte del sector a favor y que hacemos por responsabilidad”, explicando que se adopta después de estudiar distintas variables y previsiones de la demanda de eucalipto. Además, incidió en “que no se trata de prohibir los eucaliptos que ya están plantados de forma legal, se trata de prohibir que se sigan plantando eucaliptos en lugares donde no los hay”. Así, aseveró que esta decisión no supondrá en ningún caso a legalización de plantaciones ilegales de esta especie, “lo que es ilegal lo seguirá siendo”.

Por su parte, trasladó que los propietarios de montes de plantaciones legales de eucaliptos podrán seguir trabajando con normalidad y replantar con esta especie. En el caso de los propietarios de terrenos que no estén plantados, el Gobierno gallego pedirá que no se planten eucaliptos “porque esa madera cada vez valdrá menos y porque no podemos permitírnoslo desde el punto de vista del ecosistema”, incidió el presidente. De esta manera, la propuesta de la Xunta es solicitarles que desarrollen plantaciones de frondosas o pino, habida cuenta, además, que Galicia tiene déficit de pinos y, por lo tanto, será rentable.

En este sentido, el presidente de la Xunta explicó también que el Plan Forestal 2021-2040 trae también aparejado la potenciación de las otras especies, con un plan para el pino y otro para el castaño y el resto de las frondosas. Diera manera, destacó que la Xunta ha previsto financiar la plantación de pinos en la Comunidad y de especies autóctonas. Además, también destacó que se viene de aprobar definitivamente la orden de modelos silvícolas que se publicará en el DOG en el día de mañana, ampliando estas guías silvícolas. Además, también avanzó la convocatoria de ayudas por importe de 13 millones de euros para acciones silvícolas.

“Estoy convencido que necesitamos tomar estas decisiones y que, si las explicamos, no tendrá que haber problemas ni discusiones”, sentenció, añadiendo que el Gobierno gallego está convencido de que será bueno para el conjunto de Galicia y también para los propietarios, pues es una propuesta que merecerá la pena.

Por su parte, el conselleiro del Medio Rural, José González, detalló las medidas que trae aparejada esta regulación temporal del eucalipto. Así, destacó que la Xunta pondrá en marcha un plan para el pino y otro para el castaño y el resto de las frondosas, con el fin de asegurar la diversificación de las masas arbóreas y de sus producciones.

Así, segundo explicó el conselleiro, se trabajará en la regeneración natural y lo manejo, a través de la mejora de la silvicultura de las masas de frondosas autóctonas, con el objetivo de llegar la 425.000 hectáreas de estas especies en 2040. En el caso concreto del castaño, el Plan Forestal contempla un programa estratégico para contribuir a su conservación y puesta en valor, con actuaciones en 24.000 hectáreas, tanto para recuperar sotos tradicionales (en 8.000 hectáreas) como para generar madera y para la producción principal de castaña (en otras 16.000 hectáreas). Se creará una unidad de los sotos dentro de la Consellería de Medio Rural, que se dedicará exclusivamente a la gestión de este recurso, segundo adelantó José González.

En cuanto al pino, su impulso se hará con inversión, con medidas de fomento y con líneas de acción transversales, basadas en la mejora genética. Así, está previsto incrementar mediante esta vía a superficie que ocupa esta especie en 20.000 hectáreas en el plazo de 20 años y, además, intervenir con actuaciones silvícolas en un total de 50.000 hectáreas de masas de coníferas en el mismo período, con el fin de incrementar el porcentaje de madera de alta calidad y de impulsar prácticas que favorezcan su resiliencia.

Medidas en el DOG

Además, en esta misma línea el conselleiro avanzó también que mañana mismo el Diario Oficial de Galicia publicará dos medidas de apoyo e impulso la estas políticas. Se trata, por un lado, de la orden de modelos silvícolas, que establece hasta 38 formas diferentes de gestionar nuestros bosques, con indicaciones claras y concretas sobre cómo plantar, que labores de mantenimiento y silvicultura (podas, rareos) realizar y cuando y como hay que llevarlas a cabo. Asimismo, informan sobre los turnos más idóneos para su aprovechamiento sostenible y posterior regeneración y sobre la intensidad de gestión que supone su aplicación para sus titulares, así como el grado de resiliencia del modelo aplicado.

Por otra parte, José González anunció también que el DOG publicará mañana la convocatoria de más de 13 millones de euros en subvenciones para acciones silvícolas en unas 7.000 hectáreas de montes gallegos. Estos fondos se suman a las ayudas para la creación de superficies forestales de coníferas y frondosas y para la transformación de brotes de eucaliptales en masas de estas mismas especies, a las aportaciones para la prevención de incendios, a las concebidas para impulsar la buena gobernanza en las comunidades de montes vecinales y a las destinadas a apoyar la elaboración de instrumentos de ordenación forestal. Todas estas líneas suponen habilitar, este mismo año, 31 millones de euros de inversión en el monte gallego.