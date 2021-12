Ganaderos afectados por daño de lobo

Con fecha 25 de Junio y 16 de Octubre, mi explotación de ovino ha sido víctima de ataque de lobo, después de los informes medioambientales, solicitudes a la JCYL-Dpto caza mediante registro, y un largo etc… con fecha 23 de noviembre, el órgano competente resuelve diciendo que con fecha 16 de septiembre 2021, publicada en el BOE-OR- FYM/1033/2021: se abonara la diferencia de la cuantía que no hubiera cubierto el seguro de responsabilidad civil de la explotación Ganadera. Además esta, con carácter retractivo. Señores políticos!!!!,háganselo pensar , ¿Lobo protegido?. Osea que si no tienes seguro, el importe a cobrar es 0€. Si lo tienes cobras la diferencia ¿la diferencia de qué? , si ya lo tengo asegurado yo, que no vosotros, por lo tanto quien paga es el seguro propio!!!. Estamos buenos señores, entra el lobo a una finca perfectamente cerrada, te mata las ovejas , el perro, y además tienes que poner dinero. Esto no pinta nada bien… Señores Ganaderos, ya lo sabéis, no gastéis el tiempo en colas para meter escritos por registro, ni al teléfono con el funcionario de turno, ni en tinta para dichos documentos. ¿Lobo protegido?

José Manuel Moncó García