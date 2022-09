Garantía de futuro

Hace algún tiempo me preguntaron en un debate sobre Periodismo si había que salir del Bierzo para triunfar en la profesión, como si dejar tu tierra fuera garantía de nada. No hace falta ir muy lejos para percatarse de que el talento no depende de la geografía ni del padrón. La excelencia, también la mediocridad, se derrama como la lluvia, sin atender a fronteras. Es verdad que ciertas ciudades, en su condición de centros de poder, ejercen una poderosa atracción sobre los jóvenes profesionales, pero no siempre se van los mejores tras el canto de las sirenas. De lo que he visto, que no es poco, puedo certificar que en el Bierzo se han quedado muchos de los mejores, lo que se pone de manifiesto en la alta calidad periodística de sus medios de comunicación.

Sin duda alguna, el Bierzo nunca ha tenido tantos medios informativos y tan variados como ahora, sobre todo a partir de la entrada en escena, hace dos décadas, de los diarios digitales que, como EL Bierzo Digital, han venido a revolucionar el panorama periodístico y a dar voz a una sociedad que bulle, emprende y sueña.

El mapa mediático actual nada tiene que ver con los años de la Transición, cuando trataban de abrirse camino proyectos meritorios como Bierzo 7 o Ceranda, y sobrevivía con gran pundonor el veterano Aquiana. Es cierto que la radio y la prensa provincial desplegaban recursos materiales y humanos suficientes, e incluso diarios gallegos como el Faro de Vigo hacía incursiones informativas en nuestra comarca. Sin embargo, nada es comparable a lo que hoy disfrutan los bercianos, que tienen a su disposición media docena de portales digitales, además de los tradicionales diarios y emisoras de radio donde batallan algunos de los mejores profesionales del país. Faltaría a la objetividad si dijera que todos los digitales son de lectura obligada, pero también faltaría a la verdad si no añadiera que la mayoría son de excelente factura, con equipos de primera división e informativamente imprescindibles para tomar el pulso diario a nuestra tierra, que prestan un servicio impecable a sus ciudadanos e impagable para quienes vivimos lejos y andamos hambrientos de noticias bercianas.

En este contexto es de justicia subrayar la contribución de El Bierzo Digital, que a lo largo de los últimos 20 años se ha convertido en referencia informativa de obligada consulta. Su compromiso con los bercianos ha sido irreprochable, de forma ecuánime y respetuosa, atento a valores como la convivencia y la solidaridad, ajeno a los sectarismos y con un sentido de la cercanía que explica perfectamente por qué está a la cabeza del periodismo digital en la comunidad. Que en estos días celebre su vigésimo aniversario es en sí mismo una excelente noticia, porque sin medios de comunicación libres, sólidos e independientes la sociedad se debilita y carece de la fuerza necesaria para impulsar el progreso. Y ahora precisamente, el Bierzo necesita más que nunca de este capital mediático para hacer frente a los vientos turbulentos que soplan sobre su economía y sus ciudadanos. Porque donde hay un diario que no se rinde siempre hay una luz que ilumina la esperanza.

José Antonio Álvarez Gundín