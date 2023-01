Garriga afirma que Vox "revisará" su participación en el Gobierno de Castilla y León si el PP no aprueba el protocolo provida

Ignacio Garriga. / Vox

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, advirtió este martes en una entrevista en RTVE de Cataluña que su formación “revisará” su participación en el Gobierno de coalición en Castilla y León si el PP no “cumple los acuerdos” y no aprueba un nuevo protocolo ‘provida’ de atención a las mujeres.

"Llegará un momento de hacer balance, del cumplimiento de acuerdo que a los que se llegaron antes de la investidura y si no se cumplen, evidentemente, debería revisarse el acuerdo y revisar la opción de seguir en el Gobierno o no", afirmó. Agregó que "no hemos entrado en el Gobierno para hacer lo mismo que hacían otros. Hemos venido a demostrar que lo que promete Vox se cumple".

El dirigente de la formación de Santiago Abascal confía en que el PP “cumpla lo pactado”, ya que advierte de que “Vox no dará ni un paso atrás”. "Eso está pactado y esperamos que la consejería de Sanidad emita la orden en los próximos días", sentenció.

El secretario de Vox puso en evidencia asimismo que "el PP, cuando las terminales mediáticas de la izquierda presionan, se arruga” y respondió a las críticas nacionales de los populares de ayer que: “Son un verdadero chollo para el PSOE. Le han permitido a Sánchez cosas como asaltar el poder judicial o aprobar la ley trans".

Garriga respondió asimismo al requerimiento hecho por el Gobierno este lunes, en que se pedía a Castilla y León que no siga adelante con el plan porque vulnera la ley de interrupción del embarazo. "Sánchez miente. Su comunicado es un absoluto sinsentido. La ley permite el protocolo que hemos anunciado".

Por último ironizó sobre la polémica generada: "Qué malos somos, que queremos informar a las mujeres para que ellas decidan libremente. Qué terrorífico ofrecer a las mujeres la posibilidad de escuchar el latido de su hijo".

Sin comentarios de Carriedo

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no quiso valorar el aviso lanzado por Ignacio Garriga y remarcó que tiene una función institucional como portavoz, por lo que “permítame que no haga valoraciones sobre declaraciones de partidos políticos o de personas de partidos que ni siquiera están en Castilla y León”.

Preguntado también por un posible adelanto electoral en Castilla y León, a raíz de las discrepancias surgidas entre el presidente y el vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, Fernández Carriedo subrayó que, con la declaración institucional del presidente, “quedó clara la posición de la Junta y poco más hay que añadir sobre esta materia por mi parte”.