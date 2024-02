Gelo Alba: “Es realista pensar que Guinea Ecuatorial puede ir al Mundial”

Gelo Alba, en el campo de Fuentesnuevas con la camiseta de Guinea Ecuatorial. / QUINITO

Gelo Alba regresó hace unos días de la Copa África, donde su selección, Guinea Ecuatorial, cayó en octavos ante Guinea tras completar una fase de grupos sobresaliente en la que empataron con Nigeria y ganaron 4-0 a la anfitriona, Costa de Marfil, a la postre campeona del torneo tras vencer a los nigerianos en la final. Una carambola que sólo se puede dar en un torneo tan especial como la Copa África. Ahora, de vuelta en Ponferrada, Alba cambia el profesionalismo por el fútbol base para atender a su cargo de coordinador deportivo en el Fuentesnuevas.

Hagamos un poco de historia. ¿Cómo empezó su relación con Guinea Ecuatorial?

Cuando acabé en junio del año pasado en la Ponferradina me llamó Antonio Calle, que estuvo aquí con David Gallego, para ir con él de preparador físico a las sesiones AFE. Estuvimos allí en julio y agosto, y después me llega la llamada del seleccionador de Guinea Ecuatorial, que estaba buscando preparador físico. Tuvimos una reunión en Alicante, me dijo que le habían hablado bien de mí en las sesiones AFE y así fue como surgió. En la ventana FIFA de octubre teníamos un amistoso con Burkina Faso y ya fui por primera vez con la selección. A partir de ahí, en noviembre tuvimos partidos de clasificación para el Mundial y ahora la Copa África

No se lo pensó mucho…

No me lo pensé nada, ni la AFE ni lo de irme con la selección. Me acuerdo que la llamada de la AFE me pilló en la piscina y coincidía con la boda de una de las mejores amigas de mi mujer y yo diciendo que sí, que iba, y ella mirándome… Y lo de Guinea Ecuatorial tampoco, cuando me dijeron que era para la selección nacional y en enero había una Copa África no me lo pensé ni medio segundo.

¿Cómo es una Copa África?

Nunca pensé vivir desde dentro un torneo de ese calibre. La verdad es que se vive de una manera especial, es diferente a un club porque estás representando a todo un país y el ambiente es de mucho colorido, mucha fiesta, las gradas transmiten mucha alegría porque viven el fútbol como tiene que ser, como una celebración. Vivirlo en primera persona ha sido increíble. El partido contra Costa de Marfil, con 60.000 espectadores en la grada y ganarle 4-0 a la anfitriona, es algo que a ninguno de los que estuvimos allí se nos va a olvidar en la vida.

Antes de empezar el torneo nos dijo que el objetivo, complicado, era llegar a las eliminatorias en un grupo con Costa de Marfil y Nigeria, pero al final quedaron primeros de grupo y cayeron eliminados tras quedarse con uno menos, fallar un penalti y con un gol en contra en el último minuto del descuento…

Si haces una valoración global de la Copa África te queda un sabor agridulce. Si hubieras quedado tercero en el grupo y luego te eliminan en octavos pues bueno, hubiera sido muy buen torneo igualmente, pero con otras sensaciones. Con la fase de grupos que hicimos, quedando primeros empatando con Nigeria y ganando a Costa de Marfil de la forma en que se ganó nos queda la sensación de que podíamos haber llegado más lejos. Al final es el fútbol, en las eliminatorias los detalles marcan la diferencia. Creo que once contra once no nos hubieran ganado. Estuvimos muy bien con diez y nos pudimos poner por delante con el penalti de Emilio (Nsue), pero al final no era nuestro día y en la última jugada, en el 98, te marcan el gol. También creo que esto, como grupo, va a venir bien para el futuro y para aprender de este tipo de partidos y darle importancia a todos los detalles.

Los próximos objetivos de Guinea Ecuatorial pasan por la Copa África 2025 y el Mundial 2026…

Eso es. Ahora tenemos fecha FIFA en marzo, en junio partidos de clasificación para el Mundial y después la clasificación para la Copa África, que es en Marruecos en verano de 2025. El objetivo es primero meternos en la siguiente Copa África y luego, ojalá, ir a un Mundial, que sería la primera vez para Guinea.

¿Es realista pensar que Guinea Ecuatorial puede estar en el próximo Mundial?

A día de hoy sí. Hay equipo, y no hablo de individualidades, al final ser un equipo es lo que te lleva a esos logros. Hay unión y creo que todos estamos de acuerdo en que es la mejor generación de futbolistas de la historia de Guinea Ecuatorial. Creo que se merecen jugar un Mundial. Ahora estamos primeros de grupo empatados con Túnez, que es con la que a priori nos vamos a jugar la clasificación, y vamos con respeto pero sin miedo a ningún equipo.

¿Cómo es el fútbol africano actualmente? ¿Se han quitado el sambenito de que sólo es físico?

Me ha sorprendido para bien. Siempre estaban un punto por encima físicamente pero igual a nivel técnico les faltaba un poco para llegar al nivel de Europa, pero ahora técnicamente hay muy buenos jugadores. Tácticamente cada vez están mejorando más, que igual es el punto débil del fútbol africano. Poco a poco van creciendo, en el último Mundial Marruecos llegó a semifinales eliminando a grandes potencias europeas y creo que cada día van mejorando.

¿Qué experiencia se trae de sus viajes por África?

Es mucho cambio respecto a Europa y la primera vez vas con una imagen en la cabeza que no siempre se corresponde con la realidad. En Guinea estamos encantados y no nos falta de nada, pero hay mucha diferencia entre países. Por ejemplo, cuando fuimos a Liberia es donde más contraste nos encontramos, no sólo yo, también los jugadores y el resto del cuerpo técnico. Y Costa de Marfil me sorprendió para bien. Como estábamos en su grupo nos tocó estar en la capital, Abiyán, y como ciudad me gustó mucho.

Ya de vuelta a casa, en el Fuentesnuevas, ¿cómo es cambiar una selección nacional por entrenar a niños?

Aquí estamos, creciendo poco a poco y mejorando cada día las cosas que hay que mejorar. Hay mucha gente que me dice a ver qué necesidad tengo de estar aquí, pero es que no puedo evitarlo, no puedo dejar a los niños. A mí me encanta venir, hablar con ellos y ver que crecen como grupo y sobre todo como amigos. Me encantaría que estos que están aquí ahora, que son los prebenjamines, fueran creciendo y acabasen juntos en juveniles porque la amistad que van a hacer es para toda la vida. Al final no puedo desconectar de ellos porque me lo pide el cuerpo y, aunque también sea fútbol, me sirve para desconectar porque esto es el fútbol de verdad, el que nosotros echamos de menos porque es el original y el auténtico. Es bajar al barro, por decirlo así, porque ahora hay césped artificial en todos los sitios, pero ver los primeros entrenamientos o cosas que te recuerdan a cuando entrenabas tú, como en mi caso en el Garden, donde estuve desde benjamines hasta juveniles, es lo que te da vida y te hace venir aquí día a día.

¿Volvería al día a día de un equipo profesional?

De momento, por la situación que tengo, con un niño de 3 años, la llamada de la selección me ha venido como anillo al dedo porque me da esa flexibilidad para estar con mi familia, ver a mi hijo crecer y pasar tiempo con él y también poder disfrutar del fútbol a nivel profesional con la selección. A día de hoy no pienso en otra cosa que en la clasificación para la Copa África y el Mundial con Guinea Ecuatorial.