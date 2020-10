‘Generación Z’: ¿vivir o subsistir?

Estudiantes a las puertas del Campus de la ULE en Ponferrada / QUINITO

Había muchas esperanzas puestas en esta generación, pues se decía que sería una de las más preparadas de la historia. Sin embargo, la crisis económica del año 2008 y la de este mismo año, causada por la pandemia del COVID-19, han despertado de ese sueño a más de uno. Puede que estos jóvenes sigan estando altamente cualificados, pero su gran mayoría está ya inmersa en un pesimismo del que difícilmente podrá huir. ¿La razón? La situación de un país en el que tener una carrera universitaria ya no te garantiza nada, en el que estudiar durante la mitad de tu vida puede servirte para llegar a fin de mes, y ni eso. Un país en el que el ocio nocturno prima más que la educación, y ahora, en un mundo sin fiesta, nos hemos quedado sin ambas cosas.

A estos problemas enmarcados en el ámbito laboral y educativo se suma el gran problema de la sociedad española: las altas tasas de mortalidad y las bajísimas cifras de nacimientos, que hacen del país peninsular no solo uno de los más envejecidos de Europa, sino de todo el mundo. En cuanto a natalidad, las mujeres españolas tienen 1,34 hijos de media (2017). A su vez, el porcentaje de fallecidos fue de un 8,81% en el año 2019.

“Veo a gente con dos carreras que no tiene trabajo”

Hablamos con David García, estudiante de Historia en la Universidad de Oviedo y natural de Ponferrada. Aunque siempre intenta afrontar las cosas con optimismo, no puede ocultar su preocupación ante los tiempos que corren. “No te voy a mentir, algo preocupado sí que estoy, veo a gente con dos carreras que no tiene trabajo’’. Tras la pandemia, el paro ha ascendido en nuestro país a un 16,2% y el PIB ha descendido en un 18,5%, lo que se corresponde con un 22,1% de la variación anual, de acuerdo con lo dictaminado por el INE.

David repasa también junto a nosotros su vida escolar. Durante la misma, probó suerte más allá del charco cuando era un adolescente, para más tarde regresar al norte de España con el fin de cursar la carrera de Historia. “Me fui a Estados Unidos a hacer el Bachillerato, estuve un año en Wyoming y otro en Minnesota”, explica. Conversamos con él del sistema educativo de nuestro país, al que le encuentra alguna que otra carencia. “Cuando era muy pequeño tuve que escoger asignaturas que no tenía nada claras”, afirma. Además, insiste en que esta elección precoz de las famosas ramas (Ciencias, Sociales y Humanidades) puede repercutir en la vida del estudiante cuando este es ya un adulto. “Tengo compañeros en la carrera que no pueden seguir el ritmo de algunas clases por no haberlas cursado en el instituto”, indica. Este ponferradino de 21 años, por el contrario, lo tuvo bastante claro a la hora de elegir qué quería ser en un futuro, ya que nos confiesa que la historia siempre le llamó mucho la atención porque su sueño es convertirse en arqueólogo submarino. “Durante los veranos doy cursillos de buceo en Mallorca y me encantaría que mi trabajo mezclase dos cosas que adoro, la historia y el buceo”, señala.

Pese a su amor y vocación por la arqueología marina, a nuestro protagonista le entran las dudas cuando le ponemos en la siguiente situación: “Si siendo arqueólogo subacuático cobrases 1500 euros y en un trabajo que odias te diesen mil euros más, ¿qué harías?”. El entrevistado, entre risas, responde que “me lo pensaría mucho”, aunque finalmente concluye que se decantaría por el trabajo de sus sueños, ese en el que el mar y lo histórico se fusionan. Aunque a priori puede parecer que todos los estudiantes universitarios optarían finalmente por el empleo que siempre les ha encandilado, la tesitura en la que nos encontramos en esta era post-covid haría dudar a más de uno. Recordemos que, según el BOE, el salario mínimo interprofesional en España en la actualidad es de 1050 euros mensuales. Datos que se alejan bastante de las cifras de países como Reino Unido, con un SMI de 1524,52 euros/mes, Alemania, con 1557 euros/mes o nuestra vecina, Francia, con un salario mínimo de 1521 euros al mes.

“En muchos momentos lo único que me importa es obtener el título y ya está”

Hemos hablado también con Sergio Imas, estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y que aterrizó hace dos años en la capital procedente de Azagra, un pequeño pueblo de Navarra. Al igual que David García, este joven de veinte años repasa junto a nosotros cómo ha sido su vida escolar y cuáles son sus sensaciones ante esta nueva crisis: “En muchos momentos lo único en lo que pienso es en obtener el título para poder trabajar y ya está”. Además, nos comenta algunos de los fallos que observa en el sistema educativo, especialmente desde su ingreso en la universidad: “He aprendido bastante poco en estos dos años”, sostiene, recalcando que “los profesores se centran demasiado en la teoría, pero apenas tocan la práctica”. Aunque no lo da todo por perdido, notamos cierto pesimismo e incertidumbre en sus palabras. Sensaciones que, a día de hoy, abundan en las mentes de los más jóvenes, en las cabezas de esa ‘Generación Z’ que mira al futuro sin saber muy bien lo que este les deparará. ¿Qué les aguarda a los millenials españoles? ¿Vivir o subsistir?