Gerardo Álvarez Courel: "Cada céntimo de la Diputación tiene que ir a frenar la despoblación"

Desayuno digital con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel. / QUINITO

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, protagoniza el primero Desayuno Digital de El Bierzo Digital de la nueva temporada. En esta entrevista analiza cómo llegó al Palacio de los Guzmanes tras dejar el Consejo Comarcal y los planes que tiene al frente de la institución provincial para los próximos cuatro años.

Presidencia de la Diputación. Para nada me veía como presidente, siempre manifesté que me gustaría continuar como presidente del Consejo Comarcal otros cuatro años para finalizar lo que la pandemia no nos dejó hacer. Al final el partido es quien pone y quien quita, al final eso no se dio y se dio una carambola para llegar a ser presidente de la Diputación, algo que ni se me había pasado por la cabeza.

Cambios personales. El cambio es muy grande. En el mandato anterior le comentaba a Eduardo Morán que el Consejo es un barquito pequeño y la Diputación un trasatlántico. La manera de funcionar es parecida, pero la Diputación es muchísimo más grande. En el día a día, sabes a qué hora sales de casa pero no a qué hora llegas.

Pacto con UPL. Lo que han pedido son las áreas que tienen, Fomento, Cooperación y el SAM y el Instituto Leonés de Cultura, para desarrollarlas, siempre en coordinación con el resto del equipo de gobierno. Más allá de eso no han pedido nada. En el anterior pacto se centraron en promesas que había que cumplir que no dependían de la Diputación y no se dieron, sin embargo ahora no se ha enfocado en esas grandes infraestructuras, aunque desde luego vamos a exigir tanto al gobierno autonómico como al nacional que cumplan las promesas que han hecho.

Planes en Diputación. Si lo que se inició en 2019 era un camino bueno, vamos a marcar como pauta general ese camino. Luego yo tengo una serie de ideas generales que tenemos que centrar en el presupuesto. Como decía Eduardo Morán, cada céntimo tiene que centrarse en frenar la despoblación, y eso no es sólo poner internet en los pueblos, que también, sino tener más servicios como sanidad y educación. Ahí nuestro papel es pedir a la Junta que dote de esos servicios en el medio rural.

Planes para el Bierzo. Uno de los proyectos más inmediatos es el de la carretera de Peñalba, ese tramo donde lo que pretendemos es que no se derrumbe la carretera en el momento que lleguen las lluvias. Hay más actuaciones que nos piden en carreteras, que supone un gran esfuerzo económico, y también implicarnos en otros asuntos, aunque no sean competencias directas de Diputación, como la conectividad en el medio rural.

Servicio de Asistencia a Municipios. Necesita más personal en el Bierzo, y más ahora que el secretario interventor pidió el traslado, el arquitecto ha fallecido recientemente y el asesor jurídico está de baja por accidente. Se han alineado los astros en el mal sentido para que la situación esté como está. He hablado con Olegario como presidente para tratar de ayudar porque el servicio también está saturado en Diputación.

Parques de bomberos provinciales. Estamos finalizando los de tipo 2, que ya están operativos pero falta terminar una serie de infraestructuras que estarán listas en breve. Lo que queremos ahora es empezar con los de tipo 3-A, que exigen bomberos profesionales, y van a salir seguro, tanto los del Bierzo como los del resto de la provincia, porque estamos a la espera de recibir los fondos europeos para poder licitar y ejecutar. Puedo garantizar que los parques de bomberos de tipo 3 en el Bierzo van a ser una realidad en este mandato.