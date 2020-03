Gerencia asegura que no hay riesgo especial de desabastecimiento de medios de protección sanitarios

Recuerdan, no obstante, que se está detectando un uso abuso de mascarillas en situaciones que no lo requieren

Hospital El Bierzo / QUINITO

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha emitido un comunicado con una serie de recomendaciones a la población para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus, señalando que, si bien en estos momentos no hay riesgo especial de desabastecimiento de medios de protección, su uso indiscriminado e injustificado puede llevar a acabar con estos recursos.

En concreto, apuntan que uno de los bienes que pueden llegar a ponerse en riesgo son las mascarillas quirúrgicas, en las que se está detectando “un consumo muy elevado y un uso abusivo e indiscriminado en todo tipo de situaciones”. Al respecto, recuerdan que el uso de mascarillas no protege de contagio per se a quien la lleva y no está indicado en la población general ni en colectivos generales de forma amplia.

Por otro lado, insisten en que tanto el Hospital El Bierzo como Atención Primaria están realizando consultas no presenciales en la mayoría de especialidades y contactando con los pacientes desde los servicios de citaciones, admisión y secretaría. En este sentido, señalan que es importante que los ciudadanos atiendan estas llamadas, que generalmente procederán de números desconocidos o números largos.

También piden a la población que se guíe únicamente por medios oficiales de información y siguiendo criterios fiables para evitar alarmas innecesarias que puedan poner en peligro los recursos que se intenta proteger.

Por último, desde la Gerencia se congratulan por el comportamiento “ejemplar y responsable” de la población del Bierzo en general desde que se decretó el estado de alarma el pasado sábado.