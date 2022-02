Girona-Ponferradina

Jon Pérez Bolo, en el banquillo de Montilivi. / LaLiga

Jon Pérez Bolo no ocultó su decepción por la derrota cosechada por la Ponferradina en Girona, haciendo hincapié en que la misma vino provocada "más por deméritos nuestros que por mérito del rival". Bolo lamentó que "hemos tenido dos postes en la primera parte y no hemos tenido la suerte de empatar el partido. En la segunda parte hemos entrado como teníamos que haberlo hecho en la primera, dominando y sometiendo al Girona, que no podía salir de su campo, pero luego llega ese córner...".

El técnico vasco reconoció que "en los dos últimos partidos el rival con muy poco nos hace gol, y eso el equipo lo acusa. En un córner dejamos botar el balón y nos marcan, y luego nos han hecho el tercero de esa manera y ya estábamos muertos. Me voy contento con el esfuerzo, pero triste porque creo que no valoran el trabajo que han hecho en el campo y que nos metan tres goles con tan poco es para estar triste y enfadado. Hay que hacer autocrítica y saber que esto no puede suceder".

Bolo insistió en que "el Girona tiene grandísimos jugadores y te pueden hacer una jugada como la del primer gol, ahí no hay nada que decir, pero los dos que nos meten en la segunda parte es para estar enfadado y decepcionado, que es como estoy".

Con esta derrota, el Girona iguala a la Deportiva a puntos, pero la supera por el golaveraje, un punto al que también se refirió el entrenador blanquiazul: "Claro que es importante. Queda mucho por jugar, pero ahora la ventaja la tiene el Girona. Tendremos que remar mucho para saber si queremos conseguir algo importante esta temporada. Si no espabilamos y le damos una vuelta de tuerca a todo no vamos a ser capaces y además se nos va a hacer muy larga la temporada".

Por último, Bolo llamó a reflexionar durante la semana para recibir el próximo 14 de febrero a la Real Sociedad B con otro ánimo: "Tenemos que valorar lo que nos ha hecho estar en estos puestos, sacar a relucir nuestras virtudes y no cometer los errores que hemos cometido en los dos últimos partidos, porque son goles de equipo de juveniles y es responsabilidad mía. Habrá que buscar soluciones".