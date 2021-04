Jon Pérez Bolo, en el banquillo de Montilivi. / LaLiga

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, valoró la derrota ante el Girona en Montilivi lamentando la jugada del 1-0 en el último minuto de la primera parte, que acabó condicionando el partido: “Hasta el minuto 46 de la primera parte estuvimos muy bien y concedimos poco ante un equipo con mucha pegada. Pero nos hemos vuelto a equivocar y nos hacen un gol a la contra cuando teníamos nosotros el balón y el partido se tenía que haber acabado ahí”.

El técnico insistió en que “estaba siendo un partido muy igualado y nos volvemos a ir al descanso perdiendo. En la segunda volvimos a salir bien y nos vuelven a pillar en una vuelta. A partir de ahí ya se complica muchísimo el partido”, aunque “hemos tenido opciones de marcar”, señaló, recordando el disparo al poste de Yuri con 2-0 en el marcador.

Por último, Bolo rechazó la supuesta “normalidad” de caer ante un rival como el Girona: “Somos equipo de Segunda igual que todos los rivales, cada uno tiene sus armas y nosotros intentamos aprovechar las nuestras. Los presupuestos y las plantillas están ahí, pero nosotros no miramos eso. Tengo una gran plantilla y el club hace un gran esfuerzo para cumplir con los objetivos. No me siento inferior a ningún rival“.