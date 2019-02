Gloria Fernández Merayo renuncia a presentar presupuestos “para que me los echen abajo otra vez”

La alcaldesa presentó la nueva iluminación del parque Pablo Picasso de Cuatrovientos / QUINITO

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, anunció este jueves que no tiene intención de presentar un proyecto de presupuestos municipales para 2019: “No me parece adecuado presentar un proyecto para que me lo echen abajo otra vez. Una vez vale, pero dos….”. A lo que no renuncia, no obstante, es a negociar las obras correspondientes a los remanentes, que supondrán una inversión de entre 5 y 6 millones de euros, y la plantilla de personal para evitar que “el nuevo gobierno que entre se encuentre con que no está negociado. Por responsabilidad debemos llegar a algún acuerdo”.

Mejoras en Cuatrovientos

Fernández Merayo hizo este anuncio durante la presentación de la nueva iluminación del parque Pablo Picasso de Cuatrovientos, donde se han colocado 32 luminarias antivandálicas con bombillas led y dos torres de ocho metros de altura en la zona de juegos infantiles con un total de ocho luminarias. Además, se han pintado y reacondicionado todas las columnas y la red de tierra, con una inversión total de 34.419,66 euros. La nueva iluminación supondrá un ahorro energético del 42 por ciento.

Además, la alcaldesa anunció otras actuaciones en el barrio de Cuatrovientos para los próximos meses, como la sustitución del suelo de caucho de la zona de juegos infantiles del propio parque Pablo Picasso o la ejecución de la segunda fase de la remodelación de la plaza por detrás del centro cívico. También se iniciará próximamente el expediente de expropiación en el Camino del Francés y se está negociando con los propietarios de los terrenos de la avenida de Galicia en la entrada del barrio para mejorar los accesos al mismo.

Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, aseguró que en primavera se llevará a cabo un tratamiento preventivo contra la oruga procesionaria que cada año supone un problema, especialmente en el parque Pablo Picasso y en el parque del Temple.

Edificio de usos múltiples sanitarios

En otro orden de cosas, Gloria Fernández Merayo, aseguró que se siguen dando todos los pasos para la cesión de los terrenos del solar del antiguo Carrefour a la Consejería de Sanidad para la construcción del edificio de usos múltiples sanitarios: “Ayer mismo hablé con el consejero y vamos a iniciar los procedimientos jurídicos para ver si en un par de semanas tenemos elaborado ese documento y se puede presentar. Va a ser un protocolo similar al que se hizo con la Consejería de Fomento para la central de calor”.