Gloria Fernández Merayo y los cantos de sirena

“E’ un mondo difficile e vita intensa, felicita’ a momento e futuro incerto”, decía Tonino Caratone en una de esas canciones sobre el desamor, un sentimiento no solo aplicable a las relaciones de pareja sino también a las políticas. Un ejemplo es el ‘idilio’ del PP con quien fuera su mirlo blanco en Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, que parece que ya hace algún tiempo llegó a su fin. En abril los rumores tomaban forma de melodía: medios de la capital leonesa aseguraban que el PP provincial había decidido que no sería de nuevo la candidata a la Alcaldía. Merayo no se daba por enterada. “Me siento con fuerzas y tengo ganas para repetir”, señalaba a la prensa berciana en primavera. En junio era taxativa y desmentía que su partido pretendiera prescindir de ella. El PP guardaba silencio.

Lo cierto es que, a pesar de tanta intensidad, a poco más de seis meses para las elecciones, el futuro político de Gloria Fernández es realmente incierto. “Todo es posible”, dicen -extraoficialmente- desde el PP, refiriéndose a que, a falta de un candidato mejor, Fernández Merayo finalmente repita, a que el partido se incline por alguno de los nombres que descartó en favor de la hoy alcaldesa o a que aparezca un nuevo mirlo blanco de pelaje más lustroso. En el caso de que finalmente consiga repetir, luego vendrá lo realmente difícil, ganar. Y en el caso de conseguirlo, el más difícil todavía, pactar. Su tensa relación con el resto de grupos, tanto de la oposición como del cogobierno, que le achacan una grave falta de diálogo, un reiterado ‘ordeno y mando’, convertirían una hipotética negociación en un tortuoso camino.

Mientras tanto, Merayo no ceja en su empeño y amplía su agenda con visitas a empresas y barrios. Nerviosa ante la cada vez más cerca designación de candidatos y consciente de que por el camino se le han caído, entre otras cosas, dos concejales, saca a pasear su fuerte carácter, incluso ante y con los medios de comunicación, sin pararse a pensar que las formas importan y que las suyas le pueden jugar alguna mala pasada. Ella, sin embargo, solo escucha sus propios cantos de sirena.