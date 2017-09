Ponferrada está a punto de iniciar su semana grande, la de las fiestas de La Encina, yha hablador con su alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, para conocer de primera mano los pormenores de la programación de actos institucionales y actividades programadas para los próximos días.

Tal y como manda la tradición en la capital del Bierzo, La Encina se adelanta una semana para niños y jóvenes, con la Ciudad Mágica. Este año habrá más de 30 talleres, gracias a la implicación y dedicación de 400 voluntarios. El encargado de abrir las puertas de esta nueva edición de CIMA será el pregonero y Profesor 10 de Mates, Sergio Castro. Ponferradino de cuna, ha conquistado las redes dando clases particulares de Matemáticas, Física y Química a través de su canal de Youtube, ¡gratis! El acto será este viernes día 1 de septiembre a las 12:15 horas en el parque del Temple. Desde ese momento hasta el próximo día 6, cuando se apagarán las luces de CIMA hasta el año que viene, el parque ponferradino será el corazón de la ciudad.

Los adultos tendrán que esperar hasta el pregón de La Encina, que se oficiará en el balcón de la Casa Consistorial el martes 5 de septiembre, a las 21:15 horas, para decir que están de fiesta.

En primer lugar, la actualidad manda. En los últimos días ha anunciado que el Consistorio pedirá una subvención al Ministerio de Fomento para completar el acondicionamiento del Castillo de los Templarios. ¿En qué va a consistir exactamente ese proyecto?

La fortaleza medieval es preciosa, muy antigua y es nuestra historia. Es precisamente en esa fortaleza donde están presentes los distintos escudos que los propietarios del castillo iban colocando. Entendemos que ya llegó la hora de poner en uso y hacer una rehabilitación completa de esa fortaleza.

Hemos solicitado con cargo a los fondos del 1,5% Cultural, al Ministerio de Fomento, que nos ayuden, sumando una pequeña aportación el Ayuntamiento. Esperemos que llegue a buen fin. Los servicios de la casa, los técnicos como el servicio de desarrollo, servicios administrativos, contratación… han trabajado muchísimo y muy ilusionados. Se ha montado la solicitud de la subvención en un tiempo récord, en 15 días, y esperemos que la Virgen de La Encina nos eche una mano y consigamos esa subvención.

¿Qué inversión total se necesitaría para acometer la obra y en qué porcentaje sería financiada por el Ministerio y el Ayuntamiento?

Permítame que seamos cautos en cuanto a las cantidades. Estamos muy ilusionados porque esas obras ya venían contempladas o esbozadas en el Plan Director del Castillo y sobre todo van a influir mucho en el entorno. Hay otra actuación enlazada con esta para recuperar la calle Tras la Cava, en el centro de Ponferrada, inmediata al Camino de Santiago, y que presenta un estado un poco degradado.

La actuación será dentro del Castillo, de la fortaleza medieval, y hará visitables todas sus torres. El proyecto es muy bonito. La cuantía pedida es importante y, crucemos los dedos. Cuando nos la aprueben diremos la cifra. Lo que va a suponer es culminar las obras iniciadas hace años y que han cambiado la vida y la economía de la ciudad. No es lo mismo la Ponferrada con el castillo rehabilitado, visitable, Templum Libri… El turismo se está consolidando como motor económico de Ponferrada. En 2014, en pleno Mundial de Ciclismo, la fortaleza templaria recibió 80.000 visitas. El año pasado hemos cerrado con 107.000. En dos años hemos incrementado más de 20.000 visitantes y este año posiblemente se produzca nuevamente otro incremento. A eso hay que añadir todos los visitantes que pasan por Ponferrada y que en muchas ocasiones no visitan el castillo, como puedan ser los peregrinos.

Estamos hablando de unas cifras muy importantes de visitantes y turistas y así se lo vamos a transmitir al Ministerio de Hacienda. Entendemos que la ciudad tiene que acceder a la financiación de municipio turístico. Nuestra temporada no está vinculada al sol y a la playa pero sí a la Cultura, al Camino de Santiago, por eso es tan importante que aquellos que nos visitan puedan realizar visitas a Peñalba y la Tebaida berciana en condiciones de seguridad porque estamos apostando por el turismo como uno de los principales motores de la economía de la ciudad sin descartar otros como son la reindustrialización o la industria agroalimentaria con ese proyecto estrella que tenemos de recuperar el Plan de Regadíos.

Animamos a todos los usuarios de la Comunidad de Regantes que se acojan a la subvención estatal. Si no lo hacen ahora tendrán que hacerlo en el año 2020 de forma obligatoria sin que nadie nos de un céntimo de subvención. Ahora se subvencionaría el 80% del coste de la obra por parte del Estado y la Junta de Castilla y León. El propietario sólo pagaría el 20% restante. El que no haga las obras no podrá regar a partir de 2020, aunque el agua pase por la puerta de su finca. Da igual que se dedique a la agricultura o tenga una finca de recreo.

Hablando de turismo en Ponferrada, está a punto de dar comienzo la semana grande de la capital del Bierzo y como cada año lo hace centrándose en los niños y jóvenes, con CIMA.

Estas van a ser las fiestas de la recuperación del espíritu festivo. Queremos que los vecinos sean optimistas en la línea de que estamos saliendo de la crisis, se está notando la recuperación y se ve en las calles. La gente quiere salir. Tenemos que quitarnos el pesimismo de encima porque hay razones y muchas para encarar el nuevo curso y los años que viene con esperanza e indicios de que esto se está recuperando.

El viernes empezamos con ese Profesor de Mates 10, un orgullo ponferradino, con 2 millones de visitas en sus vídeos, que le han dado el Botón de Plata de Youtube por ser uno de los mejores tutoriales en Internet hoy en día en Educación y, ¡es de Ponferrada!

Por primera vez va a venir el director general de la Junta de Castilla y León de Juventud. Le he hablado tanto de CIMA que quiere verlo y vivirlo en primera persona. Los conciertos de La Encina están pensados para todos los gustos y edades. A parte de Melendi y el homenaje a Michael Jackson, El Consorcio va a tener un detalle muy bonito de reconocimiento a la Banda Ciudad de Ponferrada. Los chicos del conservatorio en sus horas libres todavía tienen tiempo para dedicárselo a esta ciudad. Eso es amor a la música y a Ponferrada y vaya desde aquí mi homenaje.

Se recupera también la tradición de la Pimentera Mayor que yo sé que algún partido político ha querido verle algún componente sexista pero creo que si hay algo menos sexista que el traje de pimentera nos lo hagan saber… Es un traje que recuerda nuestras tradiciones. Igual que Las Fallas de Valencia tienen su Fallera Mayor. Ha sido una propuesta de la calle muy acertada.

Se va consolidando también el concurso de flores y balcones, también el Foodtruck. La gente ya no concibe unas fiestas de La Encina sin los camiones de comida. Esta será la tercera edición. Y creo que van a ser unas fiestas para el reencuentro, el disfrute y el relajo.

Otra de las novedades de esta Encina será la I Feria Multisectorial que algunos partidos políticos ya dan por fracasada antes de que se celebre.

Está todavía abierto el plazo para participar como comerciante. Entiendo que hay a gente que los cambios siempre le asustan pero la humanidad evoluciona a base de cambios. El primer año que se puso el Foodtruck en El Plantío dijeron lo mismo, además las mismas personas. ¡Y ha sido un éxito total! Si siempre hacemos lo mismo siempre obtenemos los mismos resultados. Es bueno que cada año se intente mantener lo que funciona y poner cosas nuevas. Lo nuevo no tiene por qué ser siempre malo.

En redes sociales se ha despertado también otra polémica en los últimos días y tiene que ver con que la Junta permita a los comercios de Ponferrada abrir sus puertas el día de la patrona del Bierzo, el viernes 8 de septiembre. Como alcaldesa, ¿qué opinión le merecen estos debates entorno a si un comercio debe o no abrir en festivo?

Yo creo que a Dios gracias en este país hay libertad y cualquier comerciante que no sea gran superficie puede abrir todos los días del año. Serán los empleados de esas grandes superficies quienes deberán llegar a un acuerdo con los directores de los establecimientos para trabajar o no ese día. Las fiestas de La Encina se han dejado en el día que caen, el 8 y el 9, no se ha movido nada. Ese debate no nos pertenece.

Durante las fiestas patronales se espera un número importante de turistas y vecinos por las calles de la ciudad y por desgracia en los últimos meses se empiezan a temer en España y Europa las grandes aglomeraciones de gente. Los atentados terroristas de Barcelona han disparado aún más ese miedo. ¿Se van a tomar medidas especiales de seguridad en Ponferrada estos días?

El lunes se reúne la Junta Local de Seguridad. Ya estamos trabajando en las medidas de seguridad desde hace semanas, con anterioridad incluso a lo sucedido en Barcelona y, se van a tomar todas las medidas de seguridad recomendadas desde el Ministerio de Interior. Va a haber una especial vigilancia no sólo con las aglomeraciones en previsión de posibles actos indeseables sino también se va a tener especial precaución con agresiones de tipo sexista recogiendo una petición de Ponferrada en Común. Hemos elaborado un cartel de “No es no”, para concienciar sobre la libertad de las mujeres a vivir libremente su vida sexual.

No tenemos ningún motivo que nos indique que hay un especial riesgo en Ponferrada, en ambos casos, pero tengo que decir que tanto el Concejal de Seguridad como Bomberos y Policía van a tomar todas las medidas que estimen oportunas con el pleno apoyo de la Alcaldía y el resto de concejalías. No hay motivos para alarmar a nadie pero la seguridad de la ciudadanía de Ponferrada nos preocupa por encima de todas las cosas.

El año pasado se establecieron dos cordones de seguridad y se amplió el número de efectivos policiales. A falta de la celebración de esa Junta de Seguridad, ¿este año las medidas podrían ir por esos derroteros?

Básicamente. Se vigilarán especialmente los eventos con más afluencia de personas. Lo principal es la seguridad y va a estar asegurada.

Y por concluir, aunque antes ya le hizo alguna plegaria a la Virgen de La Encina, ¿qué le pediría a la patrona para Ponferrada y el Bierzo?

Le pido que seamos capaces de creer en nosotros mismos porque tenemos un potencial enorme como ciudad y como comarca. Hay que mirar la vida con optimismo porque hay indicadores importantes de que esa recuperación se está viviendo. Espero que no seamos nosotros con nuestro pesimismo quienes lo echemos abajo.

El otro día me reuní con el representante de una multinacional que está interesada en instalarse en Ponferrada y me decía que “Ponferrada es tierra de oportunidades” y eso mismo me repetía el representante de otra superficie comercial que quiere abrir en breve sus puertas.

La Alcaldía se reúne muy a menudo con empresarios para intentar ayudarles y creo que sí que hay razones para el optimismo. Que creamos en nosotros mismos y que trabajemos en mejorar nuestra imagen, en dar un turismo de calidad, potenciar todo lo que llevamos dentro, nuestra formación… El berciano y el ponferradino somos personas recias, capaces de soportar muchos envites de la vida y siempre nos levantamos. Pues hay que creer en ese potencial y mejorarlo porque si nos lo proponemos salimos.

Ha mencionado a un propietario interesado en instalarse en Ponferrada, ¿supone eso que a partir de septiembre vamos a ver nuevos proyectos en la ciudad?

Creo que vamos a ver echar a andar proyectos solicitados con otras instituciones. Ya estamos trabajando en el Centro de Especialidades con la Junta de Castilla y León, que supone una inversión importantísima de 11 millones de euros y que va a suponer la reordenación de ese solar de Carrefour que parece un muro invisible que separa la Ponferrada del siglo XX y la Ponferrada del siglo XXI. Ambas tienen que darse la mano y caminar juntas en la misma dirección. No pueden continuar viviendo dándose la espalda. Un barrio emergente como la Rosaleda representa el ensanche de la ciudad. Igual que la Ponferrada del siglo XIX que es la parte alta fue capaz de evolucionar e integrarse con la Ponferrada del siglo XX, del centro. Tenemos que ser capaces de que las distintas Ponferradas caminemos juntos de la mano. Tenemos muchos proyectos por venir y mucha reindustrialización.