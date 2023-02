El Gobierno aprobará este martes la subida del SMI del 8%, hasta los 1.080 euros

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con responsables de las organizaciones sindicales y empresariales de Castilla y León para abordar la eliminación del SERLA. Participan los secretarios generales de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés; de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, y la vicepresidenta y portavoz de CEOE Castilla y León, Ángela de Miguel

El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un ocho por ciento para 2023, de modo que los más de dos millones de trabajadores que perciben esta remuneración pasarán de cobrar 1.000 euros a 1.080 euros por 14 pagas. La subida del SMI, que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, se producirá dos semanas después del acuerdo al que el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT llegaron para el incremento de este indicador, al que CEOE mostró su oposición.

Las negociaciones dieron comienzo a finales de 2022, tras la presentación de un informe encargado a un comité de expertos por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social con el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio en España al término de la legislatura. El documento inicial se publicó en 2021 pero, ante el repunte de la inflación y la evolución de los salarios, la titular de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió que el estudio fuera actualizado.

Tras ello, se celebró una reunión entre el Ministerio y los sindicatos, ya que CEOE decidió no asistir presencialmente. Eso sí, remitió su posicionamiento por escrito, en el que apostaba por una revalorización del SMI del cuatro por ciento, ligado a apoyos al sector del campo y a una revisión de la legislación para que los contratos públicos de administraciones con empresas que pagan el SMI tengan que ser actualizados para que estas compañías y autónomos no incurran en pérdidas.

Después de semanas sin contactos formales, Trabajo volvió a convocar a los agentes sociales a finales de enero y nuevamente CEOE no asistió, criticando que no había recibido respuesta a su planteamiento ni conocía la cifra que ponía sobre la mesa el Ejecutivo. Su ausencia cosechó las críticas de Yolanda Díaz y de los sindicatos, que le acusaron de no cumplir con sus responsabilidades ante la ciudadanía.

CCOO pedía una revalorización que llevara el SMI hasta los 1.082 o los 1.100 euros, mientras que UGT exigía directamente los 1.100 euros. Pero, finalmente, tras dos reuniones el 31 de enero y la participación de Yolanda Díaz y los líderes sindicales Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) se logró desbloquear el acuerdo en 1.080 euros. En esas reuniones no se habló de una posible nueva subida a mediados de este año, aunque los sindicatos no lo descartaron en función de cómo evolucione la inflación.

Los líderes sindicales señalaron que la subida del SMI beneficiará especialmente a mujeres y jóvenes, así como a trabajadores del sector agroalimentario, de los servicios y de las comunidades de Extremadura, Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia. Valoraron que ayudará a luchar contra la “brecha salarial de género” y a fomentar el consumo y, por ende, favorecerá al conjunto de la economía.