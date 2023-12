El Gobierno aprobará este martes el techo de gasto para elaborar los Presupuestos de 2024

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / PoolMoncloa

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, para 2024 y la senda de déficit y deuda pública iniciando así el proceso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio.

Así lo anunció ayer la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a la titular de Hacienda con representantes de las comunidades autónomas.

Montero detalló que los nuevos objetivos de estabilidad para 2024 son de un déficit del tres por ciento del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, que se reparte entre un déficit del 0,1 por ciento para las comunidades autónomas, lo que supone darles una décima de gasto de margen, dado que en el Plan Presupuestario de abril remitido a la Comisión Europea establecía equilibrio para este subsector. Esa décima la absorbería la administración central, cuyo déficit sería del 2,7 por ciento, y para los ayuntamientos se establece equilibrio frente a un superávit de dos décimas del plan de abril.

Además, Montero indicó que se llevará al Consejo de Ministros un plan de reequilibrio que “permite corroborar con Bruselas que estamos en el tres por ciento de déficit y no entramos en el procedimiento de déficit excesivo” y se explican las medidas adoptadas por el Gobierno para ello.

De esta manera, se daría inicio a la elaboración del proyecto de presupuestos para 2024 que la ministra insistió en que quiere sacar adelante en el primer trimestre del próximo año.

Una vez que la senda de estabilidad y el techo de gasto reciben luz verde en el Consejo de Ministros, la primera se envía a las Cortes para su aprobación, y dado que el PP ostenta la mayoría absoluta en el Senado podría bloquearla.

No obstante, desde Hacienda aseguran que tienen “controlada” la situación y la forma de solventar un eventual rechazo del PP en la Cámara Alta, aunque no despejan la fórmula para evitar que trascienda y llegue a la oposición. Además, señalan que a los populares no les gustaría ‘tumbar’ la senda de déficit porque haría ‘caer’ los presupuestos de comunidades autónomas gestionadas por el PP. Al margen de este asunto, en el Ejecutivo se muestran “seguros” de que habrá presupuestos para el próximo ejercicio.