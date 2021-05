El equipo de gobierno de Bembibre replica a UGT y niega falta de transparencia

Ayuntamiento de Bembibre. / QUINITO

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bembibre se muestra sorprendido por la nota que la representación de UGT en el Ayuntamiento ha enviado a la prensa, “y más cuando, en los últimos seis meses, se han convocado tres reuniones de la mesa de negociación, algo que no había sucedido en los últimos ocho años”.

“En los últimos seis meses se han convocado tres reuniones de la mesa de negociación, en las que se ha explicado, con pelos y señales, las intenciones de este equipo de gobierno de poner fin a los agravios comparativos y a la falta de personal que hemos heredado desde 2011 hasta 2019”, afirma el equipo de Silvia Cao en un comunicado.

Agravios laborales

En su opinión han existido agravios en las situaciones laborales, “pero también en la falta de personal para cubrir las bajas que se producían por jubilaciones, y que nunca llegaban a cubrirse, con la sobrecarga que eso suponía para las trabajadoras y trabajadores que desempañaban sus trabajos en los diferentes departamentos del Ayuntamiento. Así era fácil ahorrar y tener remanentes, no gastando nada y no cubriendo las bajas”.

Nueva RPT

Los ediles socialistas explican además que en la última reunión de la mesa, celebrada el día 15 de marzo de 2021, se expuso la necesidad de la realización de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el Ayuntamiento, “propuesta del actual equipo de gobierno en la que toda la representación sindical allí presente estuvo de acuerdo”. “En todo momento quedó supeditada la licitación para esa nueva RPT a la aprobación del presupuesto municipal para el año 2021, aprobación que ha sido definitiva desde este lunes, día 11 de mayo, fecha en la que ha entrado en vigor, así como a la incorporación de remanentes, una vez realizada la correspondiente liquidación del ejercicio 2020. Existe un expediente y una tarea asociada al respecto, con acceso a toda la plantilla de personal del Ayuntamiento”, añade en su nota.

Así, se muestran sorprendidos porque desde la representación sindical de UGT en el Ayuntamiento de Bembibre se les acuse, literalmente según su nota, de “falta de respuesta y falta de interés en negociar”, “cuando precisamente, en todo momento, este equipo de gobierno ha estado con luz y taquígrafos, ya que ha sido el secretario municipal quién levanta acta de todas las reuniones, dispuesto a escuchar, a atender, e incluso a llevar a cabo, aquellas propuestas que, desde la representación sindical, se han puesto encima de la mesa. Y la primera, y más importante de ellas, es la elaboración de esa tan demandada, y desde hace tantos años, Relación de Puestos de Trabajo”.

“Es más, si esa “falta de interés en negociar” fuese tan clara y manifiesta, el resto de organizaciones sindicales seguro que también hubieran protestado después de la última reunión, criticando la actitud de este equipo de gobierno, cosa que no ha existido. Igualmente, en esa reunión quedo claro que se volvería a convocar la mesa una vez estuviéramos en condiciones de llevar a cabo esa licitación para la contratación de la RPT, ya que es el documento base para luego, una vez realizado, poder concretarlo y aprobarlo en el seno de la propia mesa de negociación. Pero nunca por antojo o capricho de este equipo, sino cuando fuera necesario en función del procedimiento a seguir”, manifiestan

“Lo que sí existió -matizan-, en esa última reunión, fue el reproche del resto de organizaciones sindicales a la labor del representante de UGT, porque al parecer quedó de manifiesto que, aun siendo delegado de personal, parecía solamente centrado en pedir y reclamar mejoras para las trabajadoras y trabajadores de su departamento, a espaldas de la mesa de negociación, en lugar de plantearlas en el seno de la propia mesa y para todo el personal, laboral y funcionario, de la institución municipal. Quizá ese es el motivo, y no otro, para que, una vez más y yendo por libre, critique una actitud en este equipo de gobierno que el resto de integrantes de la mesa no ha visto, precisamente porque no existe”, apostilla la nota.