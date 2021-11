El Gobierno ve “encarrilada” la legislatura con la aprobación de los PGE

Pleno del Congreso durante el debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. / Congreso.es

El Gobierno ve la legislatura “encarrilada” una vez que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 fue aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados y será ahora remitido al Senado.

Las cuentas del Gobierno recibieron el apoyo de once formaciones parlamentarias -PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDECat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe- y será remitido en los próximos días al Senado, donde continuará su tramitación durante el mes de diciembre. Se trata exactamente de la misma mayoría parlamentaria alcanzada en los Presupuestos de 2021 aprobados hace un año, cuando estos mismos partidos votaron a favor y PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria votaron en contra, con la única diferencia de el BNG, que hace un año votó en contra, en esta ocasión se abstuvo.

Después de la declaración de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de que “queda aprobado” el proyecto de ley, la “satisfacción” del Gobierno se hizo visible y el propio presidente, Pedro Sánchez, aseguró que “por supuesto” que estaba contento. “Sí, está claro, por su puesto, claro que sí”, exclamó Sánchez en los pasillos de la Cámara.

Sánchez salió del Hemiciclo junto al portavoz socialista, Héctor Gómez, y el vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Unos pasos por detrás, los negociadores de estas cuentas -los ministros María Jesús Montero, Félix Bolaños y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra-, se abrazaban y celebraban el éxito logrado por la aprobación de estos segundos presupuestos.

Según explicaron fuentes gubernamentales a Servimedia, el “objetivo” del Ejecutivo es que el texto no se modifique ni en “una coma” durante la tramitación parlamentaria, de manera que los Presupuestos queden aprobados definitivamente el 21 de diciembre. “La intención” es no modificarlo en el Senado, ya que, aseguran fuentes del Ejecutivo, “nadie” les ha trasladado “nada” que necesite cambio. No obstante, si hay “que hacer alguna cosa”, confían en que se pueda hacer “sin necesidad de enmiendas”.

El Ejecutivo reedita así el mismo procedimiento que el año pasado, ya que vuelve a lograr el apoyo de 11 partidos en el Congreso, a los que espera sumar algunos partidos más durante el trámite en el Senado, y cerrar así la tramitación de los PGE con su aprobación definitiva en la Cámara Alta.

Pese a todos los apoyos, para el Gobierno, el PNV sigue siendo el “socio prioritario”, y precisan que así lo han defendido siendo el primer partido con el que se sentaron para hablar de los PGE y el primero, aseguran desde La Moncloa, con el que cerraron el pacto.

Fuentes de La Moncloa destacaron que, con estos nuevos PGE, el Gobierno se garantiza la legislatura, y de ahí que estén muy contentos y tranquilos, pero precisan que eso no significa que piensen que éstas vayan a ser las últimas cuentas públicas que elabore el Gobierno que preside Pedro Sánchez.