El Gobierno invierte más de un millón de euros en la rehabilitación de la Iglesia de Santiago y la Divina Pastora de Villafranca

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, durante su visita a varios proyectos que desarrolla el Gobierno de España en Villafranca del Bierzo. / C. Sánchez

El Gobierno de España invierte más de un millón de euros en la rehabilitación de la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo y la mejora de la eficiencia energética del edificio de la Divina Pastora. Se trata de dos de los edificios más importantes de la villa. El primero albergará parte de la exposición de las Edades del Hombre y el segundo pretende convertirse en un centro cultural de referencia en la comarca.

El delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, visitó este jueves las obras de estos dos espacios. Primero la Iglesia de Santiago, donde el Gobierno Central inyecta 411.000 euros para la rehabilitación de un edificio histórico. En él se encuentra la Puerta del Perdón, el único lugar de la Ruta Jacobea donde se puede conseguir el Jubileo sin llegar a Santiago de Compostela. Con esta obra se mejorará la cubierta, la instalación eléctrica, la iluminación, los parámetros verticales, la accesibilidad y el entorno.

“Es importante poner en valor estas inversiones, que además son únicas en los municipios para los que antes no se encontraban convocatorias. Son inversiones directas y los ciudadanos tienen que saber que el Gobierno invierte en su municipio, en la mejora de infraestructuras y edificios públicos”, dijo Sen. “Lamento que el PP de Castilla y León lo esté ocultando, haciendo esos fondos como propios y que la población no sepa que son que llegan desde el Gobierno Central. Lamentamos esas acciones de corte de cinta en las que ni siquiera no se nos invita”, añadió.

En cuanto al edificio de la Divina Pastora, la inversión supera los 600.000 euros que servirán para que el Ayuntamiento de Villafranca pueda ahorrar más de un 30 por ciento en los costes de energía y calefacción.

Sen señaló que en Castilla y León hay 57 millones de euros para rehabilitación de edificios ubicados en 71 municipios. En el Bierzo hay 1,5 millones para Villafranca, Congosto, Corullón y Torre del Bierzo.

A esto se añade el millón de euros transferidos a la Junta de Castilla y León para las obras de la emblemática calle del Agua de Villafranca.

Por su parte el alcalde de la villa, Anderson Batista, agradeció la visita y el apoyo del Gobierno. “Es un apoyo inestimable, que municipios pequeños se están viendo muy beneficiados de las políticas del Gobierno por una España más sostenible, más eficiente. Nos veremos beneficiados por la reducción de la factura de la luz y ese dinero se invertirá en otros servicios”, dijo.

Y es que el edificio de la Divina Pastora alberga salas de exposiciones y en él “pueden confluir tanto servicios del Ayuntamiento como espacio para asociaciones. Está previsto como un posible centro cultural de referencia”, siguió Batista.

Además el regidor aprovechó la visita del delegado del Gobierno para reclamar su ayuda para lograr una infraestructura vital para la localidad: un nuevo acceso. “Pido una entrada para Villafranca. Es imprescindible para el desarrollo de uno de los municipios más turísticos y con más patrimonio del Bierzo y me atrevería a decir que de toda la provincia. Está llena de visitantes y no puede ser un circuito de coches constante. Nos merecemos una entrada digna que permita desahogar el tráfico”, reclamó.