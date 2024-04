El Gobierno llevará al Constitucional la proposición de ley de Concordia de Castilla y León

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acaba de anunciar que el Gobierno llevará al Constitucional las leyes “antimemoria” impulsadas por PP y Vox en Castilla y León, así como en la Comunidad Valenciana y Aragón. En concreto, el ministro exigió este lunes, en la La Hora de la Uno, la retirada de la proposición de ley de Concordia de Castilla y León presentada la semana pasada por los portavoces de PP y Vox en las Cortes, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, cuyo contenido sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera.

A juicio del ministro, en el caso de Valencia y de Castilla y León, lo importante “sería que esas proposiciones decayeran, que no caminaran”. “En el fondo lo que estamos haciendo no es reescribir la historia, es intentar blanquear etapas como la dictadura”. “Es inadmisible porque lo que pretende el Partido Popular obligado por Vox y cediendo el Partido Popular es blanquear la dictadura. No se puede igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de tortura, de ausencia de libertad con un periodo democrático. Eso es inadmisible”.

“En esos cuatro décadas no pudimos votar, ni pensar libremente, ni opinar, y muchísimas personas sufrieron privaciones por haber defendido un orden democrático. No se puede igualar un golpe de Estado militar por la fuerza contra un orden democrático, con un orden democrático que decidíamos todos en las urnas. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, obligado por Vox”, sentenció el ministro.

Respecto a las exhumaciones, explicó que podría correrse el riesgo de que se vieran frenadas, y que de hecho ya han recibido demandas y denuncias para paralizar algunas como, por ejemplo, en el valle de Cuelgamuros, el anterior valle de los Caídos. “Exhumemos, saquemos de las fosas, de las cunetas, de los pozos, de las simas, a las personas que ahí estén, fueran de un bando u otro. Pero, ¿qué ocurre?, que los que fueron del bando vencedor, fueron exhumados con Franco vivo, sus familias recompensadas económicamente, homenajeadas”, mientras que el resto, “los que fueron vencidos y defendieron el orden democrático, la república y la libertad”, se han podido ir recuperando tras la transición democrática.

Respecto a las partidas económicas anuales para estos trabajos, el ministro confió y apeló a que las comunidades del Partido Popular y Vox “no pongan palos en las ruedas”. “Cualquier fosa donde haya víctimas del bando vencedor, se harán las exhumaciones, pero no las hay, porque ya fueron exhumados, hay que hacerlo con aquellos que fueron los vencidos, repito, los que también defendían un orden democrático”, sentenció.

En el caso concreto de la ley de Aragón, Torres explicó que hay un plazo establecido y que quieren sentarse con el Gobierno autonómico, que tendrá que dar “su visto bueno o su negativa” a determinados postulados jurídicos. En todo caso, si se niega, “automáticamente” irán al Tribunal Constitucional. “Es complicado que lleguemos a un acuerdo en este campo y por tanto anuncio claramente que desde el Gobierno de España, y así también lo ha trasladado al presidente Sánchez, iremos al Tribunal Constitucional”.

“Claramente vulnera principios como el derecho internacional. Es lamentable que esa ley que se aprobó en febrero esté siendo analizada por los servicios jurídicos de memoria democrática y política territorial. Por ejemplo, el nuevo gobierno de Aragón retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis”, añadió.

El ministro precisó, que la libertad y la democracia, que es verdadera concordia, es cerrar heridas, trabajar y caminar para que “nuestros hijos y sus hijos vivan en libertad y en democracia y sepan valorar lo que es vivir en libertad y en democracia”.