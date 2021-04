El equipo de Gobierno de Ponferrada pierde su primera votación

Bancada de la oposición en el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

Aunque quizá no pase de una mera anécdota, el equipo de Gobierno de Ponferrada perdió este viernes su primera votación en un Pleno. El punto 7 del orden del día proponía denominar como Glorieta del Bicentenario de la provincia del Bierzo a la situada en la confluencia de la avenida de Asturias, la calle Juana Ginzo y la Ronda Norte, un asunto que en principio no tenía mucho recorrido. Sin embargo, una enmienda de última hora presentada por el PP para poner ese nombre a la futura glorieta a construir en la intersección de la avenida de Compostilla y la Gran Vía Reino de León fue aprobada con los 13 votos del propio PP, Ciudadanos, USE Bierzo, PRB y el concejal no adscrito, dejando en minoría al tripartito formado por PSOE, Coalición por el Bierzo y Podemos.

Los tres portavoces del equipo de Gobierno afearon a Marco Morala que esperara al último momento para presentar dicha moción en vez de hacerlo en la comisión correspondiente y le ofrecieron alternativas, como mantener la propuesta del orden del día y poner a la glorieta aún sin construir el nombre de Juan de Zárate y Murga, el primer jefe político de la provincia del Bierzo. Sin embargo, Morala se mantuvo en sus trece y forzó la votación de la enmienda, que resultó aprobada y dejó sin efecto la propuesta de Iván Alonso.

Debate de fechas

Este punto del orden del día también desató un debate de fechas en torno a la denominación propuesta (Glorieta del Bicentenario de la provincia del Bierzo. 1821-2021), ya que PRB y PP alegaron que la creación oficial de la provincia tuvo lugar con el decreto de las Cortes del 27 de enero de 1822, mientras que Coalición por el Bierzo y PSOE defienden que el anuncio en la Gaceta de Madrid del 16 de octubre de 1821 es el inicio real del proceso y, de hecho, los actos de celebración del Bicentenario previstos por el IEB y el Consejo Comarcal del Bierzo comenzarán en este 2021.