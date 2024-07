El Gobierno requiere a Ponferrada el cumplimiento de la ZBE

El Ayuntamiento de Ponferrada ha recibido un requerimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico instando al consistorio a explicar la situación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y recordándole que “el cumplimiento de las obligaciones establecidas no es opcional”.

Así lo reveló este miércoles el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que adelantó que mantendrá una reunión con los empleados municipales para enviar una respuesta “aportando certificado del resultado de las votaciones de la ordenanza y quiénes votamos a favor y quiénes la rechazaron y no han permitido que Ponferrada cumpla con la legislación vigente”.

Cabe recordar que la ordenanza reguladora de la ZBE redactada por el equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo fue rechazada en el pleno extraordinario del pasado 14 de mayo con los votos en contra del PSOE y Vox, los primeros por considerarla demasiado laxa y los segundos porque se oponen frontalmente a establecer una Zona de Bajas Emisiones.

Tras no salir adelante la ordenanza, el bipartito anunció que iniciaría conversaciones con los dos partidos de la oposición para buscar un punto de acuerdo, aunque hasta la fecha no se ha producido y no ha vuelto a ser llevada a pleno para su votación.