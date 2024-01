Gobierno y sindicatos acuerdan una subida del SMI del 5%, hasta los 1.134 euros

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con responsables de las organizaciones sindicales y empresariales de Castilla y León para abordar la eliminación del SERLA. Participan los secretarios generales de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés; de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, y la vicepresidenta y portavoz de CEOE Castilla y León, Ángela de Miguel

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimentará una subida este año del cinco por ciento, hasta los 1.134 euros por 14 pagas, después de que el Ministerio de Trabajo haya alcanzado un acuerdo con UGT y CCOO que fue rechazado por la patronal.

Así lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras reunirse con los agentes sociales este viernes en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la actualidad, el SMI está fijado en 1.080 euros por 14 pagas, de modo que se revalorizará en 54 euros que, en el conjunto del año, supondrán un alza de 756 euros, llegando a una cuantía bruta de 15.876 euros.

El real decreto con el aumento del SMI no se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros dado que, según explicó Pérez Rey, se deben cumplir unos trámites legislativos necesarios. No obstante, insistió en que la subida tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

En rueda de prensa, el secretario de Estado dijo que le “congratula” haber llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales y mostró su agradecimiento a la CEOE y a Cepyme por haber intentado llegar a un pacto. “Han negociado con lealtad, buen hacer, buen tino y agradezco sobre manera el esfuerzo para llegar a un acuerdo”, declaró.

El ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo detalló que esta subida del SMI beneficiará a más de 2,5 millones de personas en España, especialmente a mujeres y jóvenes. Además, comentó que incrementar los ingresos en 54 euros al mes “puede suponer la diferencia entre poner más o menos la calefacción” o permitirse poder comprar más carne o pescado fresco.

A juicio de Pérez Rey, con esta subida del SMI el Gobierno “ha cumplido con creces” con su compromiso de que este indicador no perdiera poder de compra y que se mantenga ligado al 60% del salario medio en España.

Buena noticia

Por su parte, el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, celebraron el acuerdo bipartito con el Gobierno y calificaron la subida de “buena noticia”.

“Desde la UGT no hubiéramos entendido que la subida que se hacía del SMI no estuviera acompasada con el resto de las subidas que se habían hecho para ingresos mínimos que dependen del Estado”, argumentó Fernando Luján, que puso como ejemplo las revalorizaciones superiores al 5% que han experimentado prestaciones como las pensiones más bajas o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En el aspecto que volvieron a expresar opiniones divergentes los sindicatos fue en si en la actualidad se cumple el compromiso de España con la Carta Social Europea de que el SMI sea el 60% del salario medio en España. Para Luján, ello se lograría si se superaran los 1.200 euros, mientras que para Mari Cruz Vicente, la cifra actual sí está “en los márgenes” de ese umbral del 60%.

Contratos públicos

Por otro lado, cabe recordar que la cifra no era el principal problema para el pacto este año, ya que la propuesta inicial de la patronal pasaba por una revalorización del tres por ciento y un por ciento más a posteriori en función de la evolución de la inflación. Pero ello estaba supeditado a que el Gobierno indexara los incrementos del SMI al coste de los contratos públicos que se vieran afectados por este indicador, así como la aprobación de una bonificación del 20 por ciento de las cotizaciones a las empresas del sector del campo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró receptiva a la petición de los contratos públicos pero la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó de plano la medida. Ello alejó la posibilidad de que la patronal respaldara el alza del cuatro por ciento, ya que ponía como condición indispensable este aspecto.

Tanto Luján como Vicente manifestaron este viernes de nuevo su apoyo a esta demanda de la CEOE y reclamaron al Gobierno que convoque una mesa para negociar esta cuestión en la que, además de Trabajo, estén presentes los departamentos con mayor peso en la decisión (Hacienda y Economía).

Los representantes sindicales también trasladaron que hubieran preferido un acuerdo para subir el SMI con la patronal, pero Mari Cruz Vicente avisó de que “no es una cuestión de que los empresarios quieran aplicarlo”, sino que “tienen la obligación legal” de hacerlo. Así, Vicente anticipó que las empresas que no lo hagan estarán “incumpliendo” la ley e incurriendo en “un fraude”.

Cuatro reuniones

La reunión de este viernes fue la cuarta formal desde que se inició la negociación en diciembre y la segunda esta semana. En el encuentro del pasado lunes, el secretario de Estado de Trabajo avisó a la CEOE de que si no accedía a llegar a un pacto para elevar el SMI un 4% para 2024, el Ejecutivo aprobaría una revalorización mayor para alcanzar un consenso con los sindicatos, como finalmente ha sucedido.

“Quien no entra a un acuerdo, normalmente paga las consecuencias de no hacerlo”, aseveró el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. “El Gobierno vuelve a decir que entorno al cuatro por ciento es una subida lo suficientemente equilibrada para conseguir este acuerdo tripartito”, incidió Pérez Rey, quien aclaró con “absoluta rotundidad” que “si no alcanzáramos un acuerdo sobre el cuatro por ciento y la patronal no se aviniera, el Gobierno se desvincula de esa cifra y buscará un acuerdo bipartito y que obviamente no podrá estar ya en el cuatro por ciento”.

Los sindicatos proponían subidas de al menos el cinco por ciento, pero cuando el Ministerio de Trabajo planteó como punto intermedio el cuatro por ciento, se abrieron a firmar esa cifra si era con la CEOE en el pacto.

“Aquí hay que hablar de todo”, declaró esta semana el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien criticó que no haya habido un único criterio en el Gobierno ante su demanda de los contratos públicos, ya que Yolanda Díaz recogió su iniciativa pero María Jesús Montero la rechazó. “En este caso hay dos gobiernos o más”, espetó.

Igualmente, tildó de “populismo” la advertencia del Ministerio de Trabajo de que si la patronal no accedía a firmar una subida del salario mínimo del cuatro por ciento dicha revalorización será mayor. “¿Y por qué no es el nueve o el 15 por ciento?”, ironizó.