Godspower seguirá un año más en el Clínica Ponferrada CDP

Jeffrey Godspower / QUINITO

El Clínica Ponferrada CDP anunció este martes la renovación del pívot Jeffrey Godspower, que cumplirá así su segunda temporada en el equipo blanquiazul, al que llegó la temporada pasda procedente del Marbella.

El joven jugador algecireño del CDP fue de menos a más el año pasado, finalizando la temporada con 6,5 puntos y casi 5 rebotes de media por partido, pero sobre todo ganando importancia en la rotación a medida que pasaban las jornadas. De hecho, su buen final de temporada le ha servido para ser convocado por la selección española U22 para la concentración que está llevando a cabo estos días en La Línea de la Concepción.

Godspower analizó su primera temporada en Ponferrada destacando que "fue un año muy bueno, lo disfruté mucho y aprendi mucho de la gente que me rodeaba. Me siento muy cómodo y al fin y al cabo eso es lo mas importante. Toda esta serie de circunstancias hicieron algo más fácil el hecho de pensar seriamente en la renovación. Creo que es un gran momento para crecer, creer y seguir dando pasos grandes hacia delante, y pienso que no hay mejor sitio que en Ponferrada para ir logrando estos propósitos".

Por su parte, David Barrio recordó que "desde el primer momento dijimos que la renovación de Jeffrey era prioritaria. Pretendemos que dé un paso adelante en su rol en el equipo, teniendo más protagonismo y asumiendo situaciones de juego más importantes. Estamos convencidos de que tiene un potencial tremendo, como demostró en el tramo final de la temporada".