Anuncian obras de reparación del consultorio de San Lorenzo

Coalición asegura que la anterior concejala de infraestructuras no atendió la solicitud hecha desde la Pedanía

Consultorio de San Lorenzo. / CB

La Concejalía de Medio Rural ha emitido este jueves un comunicado en el que asegura que “durante estos 4 últimos años, desde la Junta Vecinal de San Lorenzo, los técnicos del área de Medio Rural y el propio concejal de Medio Rural, Iván Alonso, han solicitado, repetidas veces, la reparación de las goteras, en el consultorio médico de la localidad de San Lorenzo, goteras que varias veces se han convertido en una lluvia en el interior del edificio. Estas solicitudes han caído en saco roto durante estos 4 años. La anterior responsable, concejala de Infraestructuras y responsable de la brigada de obras, doña Carmen Doel, no ha atendido los avisos y solicitudes, provocando que, con el tiempo, la situación se haya agravado todavía más, corriendo peligro la propia caldera del edificio, como se advirtió. Advertencias y avisos que fueron también comunicados al anterior alcalde, don Olegario Ramón, que también hizo caso omiso”, aseguran.

La cantidad de agua que se ha ido filtrando por la falta de mantenimiento y reparación “ha sido tal que (como se puede ver en las fotografías) ha llegado a inundar la sala de reuniones e inutilizando los baños del primer piso”, denuncian.

“No conocemos la razón de la inacción en un asunto de vital importancia para nuestros vecinos. La sanidad, y más si cabe, la sanidad en el medio rural, es de la máxima importancia. Si quisiéramos pensar mal, podría suponerse que fuera debido a que la Junta Vecinal la presidía Coalición por El Bierzo o que la confusión sobre las competencias en el Medio Rural hicieran pensar a los vecinos que este asunto era competencia de Medio Rural y no de la concejalía de Infraestructuras, pero no es cuestión de pensar mal, y lo achacaremos a la dejadez y a la falta de compromiso con un servicio básico, la sanidad rural, que, a la vista está, no era prioridad para el anterior alcalde y su concejala de infraestructuras”, creen los bercianistas.

“A la mayor brevedad se procederá a reparar este grave problema, que supondrá un mayor coste para los ciudadanos al no haberse atendido cuando era pertinente”, han asegurado.