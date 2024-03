Gran remontada del Clínica Ponferrada SDP que consigue la victoria en la prórroga

Clínica Ponferrada SDP-Damex UDEA Algeciras. / @baloncestoSDP

Empezaba el partido con un Clínica Ponferrada SDP muy metido en el choque con un parcial de 6-0 gracias a los triples de Antonio y de Juan, quienes serían los jugadores más destacados del equipo berciano. Del 6-0 pasaron al 6-5, gracias a los 5 puntos consecutivos de Balastegui. Los de Miki Ortega conseguían ponerse por delante y luego, un intercambio de golpes con varios triples tanto de locales como de visitantes, haría que los andaluces acabasen mandando al final del primer cuarto, tras irse 6 puntos arriba. (19-25).

Tras un primer cuarto que empezó muy bien para Ponferrada pero que Udea hizo que acabase yendo muy bien para ellos, se íban a un segundo cuarto que comenzaría igual que lo hizo el primer cuarto, con un triple de Morales. Pero Algeciras, con un Arnold enchufado, conseguía irse 10 puntos arriba en algo menos de 3 minutos de juego. Intentaba acercarse Ponferrada pero Algeciras seguía escapándose en el marcador y pese a recortar 5 puntos de diferencia, los de Miki Ortega con buen acierto exterior volvían a ponerse 10 arriba. Llegaba incluso a irse hasta los 12 puntos de ventaja Algeciras, pero finalmente se fueron al descanso con una diferencia de 10 puntos favorables a los visitantes. (31-41).

Tras una primera mitad de dominio andaluz, en el marcador comenzaba un tercer cuarto en el que el Clínica Ponferrada SDP seguía remando para intentar acercarse a un Algeciras que no lo ponía fácil, y no dejaba a los de Oriol Pozo acercarse más de 5 puntos. Esa distancia no se conseguiría bajar en todo el tercer cuarto, aunque sí que se vio una mejoría en el acierto de los bercianos y quizás se vio a un Algeciras algo nervioso y cansado de cara al último tramo del choque. Recortarían 2 puntos los de Oriol Pozo en este cuarto y encararían el último cuarto 8 abajo. (49-57).

Se iban ahora al cuarto de la locura, que además no empezaba del todo bien para Ponferrada que pese a ponerse a 6 puntos, los de Miki con dos triples consecutivos se ponían 12 arriba, forzando el TM local a falta de más de 7 minutos para el final. Tras ello, los de Oriol trataban de recortar diferencias pero continuaban haciendo la goma y la diferencia se mantenía sobre los 10 puntos, llegando incluso a los 13 a falta de 6:13 para el final, y es que 1 minuto después Udea solicitaría TM con el marcador 60-71. Después del TM volvieron a la pista con una canasta de Vucica que volvía al +13 para los andaluces. Pero desde ese momento llegaría el apagón de Algeciras y la luz para los bercianos que harían unos últimos 5 minutos sublimes con un parcial de 15-2 para llevar el partido a la prórroga consiguiendo empatar un partido que parecía totalmente perdido. (75-75).

En la prórroga, con un Lydia Valentín desatado, los primeros 2 minutos y medio no pasó absolutamente nada y el marcador continuó sin moverse, hasta que Arnold anotó 2 puntos. Desde los tiros libres volvía a empatar el choque Ponferrada y faltando 35 segundos, Jonathan Jorge sacó la escopeta y con un gran triple ponía el +3 en el marcador. Desde ese momento solo anotó Ponferrada desde la línea de tiro libre y la victoria finalmente se quedó en el Bierzo. (86-80).

Ficha técnica

Clínica Ponferrada SDP (86): Bouna Ndiaye (0), Juan Hierrezuelo (23), Adrià Moncanut (6), Pablo Córdoba (3). Silvano Merlo (6), Jonathan Jorge (4), Tylandrius Parks (6), Dancell Letter (0), Alejandro Harguindey (16), Rubén Vicente (0), Antonio Morales (18) y Joel Kanyinda (4).

Algeciras (80): Cecilia (8), Obrit (9), Balastegui (9), Vucica (15), Fermández (0), Arnold (9), Rodríguez (19), Eleraky (9), García (2), Revilla (0), Thiam (0) y Chernodolia (0).

Árbitros: Seijo Vázquez y Rodríguez Pérez.

Pabellón: Lydia Valentín.