Granada-Ponferradina

La Deportiva se tuvo que conformar con un punto tras haber remontado el 1-0 inicial. / LaLiga

La Ponferradina vivió una noche cruel en Granada, donde el equipo berciano cuajó un buen partido y fue capaz de remontar el 1-0 inicial con dos goles de Pascanu y Yuri en dos minutos, pero terminó viendo cómo el equipo nazarí igualaba el resultado en el minuto 96 para impedir una victoria que la Deportiva ya saboreaba.

David Gallego presentó un once con varios cambios respecto a la semana pasada, sorprendiendo especialmente la entrada de Sofian en el centro de la defensa por Pascanu, que empezó desde el banquillo. Arriba, Dani Ojeda volvió a la banda derecha, pasando Naim a la izquierda, mientras que Naranjo, titular ante el Cartagena, no entró en la convocatoria.

El partido comenzó con mucho ritmo y ocasiones en las dos porterías desde el inicio. Las primeras fueron para la Deportiva con Derik como protagonista, que estrelló un balón en el poste a los dos minutos de juego y en el 5 condujo la pelota hasta la línea de fondo para poner el pase de la muerte hacia la llegada de Edu Espiau, que no controló bien y no pudo rematar con todo a favor.

La respuesta del Granada no se hizo esperar y Uzuni y Callejón hicieron trabajar a Amir para evitar el primer tanto nazarí. La más clara para los rojiblancos llegó al cuarto de hora de juego tras una pifia de Sofian, que dejó solo a Jorge Molina ante Amir, pero el iraní le ganó la partida al delantero en el mano a mano.

El portero blanquiazul tuvo que mostrar sus reflejos en dos llegadas más del Granada, primero ante Uzuni, al que sacó una mano milagrosa en un remate a bocajarro, y luego frente a Puertas para enviar el partido al descanso con el resultado inicial tras una buena primera parte de la Ponferradina.

Tras el paso por los vestuarios el Granada dio un paso adelante y pasó a dominar el partido, pero sin crear excesivos problemas a una Deportiva bien plantada en defensa sin renunciar a salir al ataque cuando las circunstancias lo permitían. En una de esas la tuvo Agus Medina, pero su disparo desde la frontal, ajustado al poste, lo sacó a córner Raúl.

Gallego buscó afianzar la defensa dando entrada a Pascanu por Espiau, pero su plan se vino abajo en cuestión de un minuto, el tiempo que tardó Ais Reig en pitar penalti por un forcejeo de Amo con Bryan en el área deportivista. Uzuni se encargó de transformar el lanzamiento desde los once metros para poner por delante al Granada.

Con el marcador en contra, el técnico blanquiazul decidió poner toda la carne en el asador y dio entrada a Yuri, Heri y Moi Delgado buscando la remontada y la Deportiva la completó en dos minutos. Primero, Pascanu cabeceó a gol un córner entrando desde atrás como un obús y después Dani Ojeda puso el balón en el área, donde un control en semifallo de Heri dejó la pelota muerta para Yuri, que no perdonó ante Raúl para poner el 1-2 en el marcador.

Los goles bercianos desconcertaron a un Granada poco acostumbrado a verse por detrás y Heri tuvo en sus botas la sentencia tras un pase en profundidad de Derik que le dejó solo ante el portero, pero Raúl salvó el mano a mano para darle picante a los minutos de descuento.

Tanto fue así que en el último minuto del descuento llegó el cruel empate del Granada en una falta sacada por Perea que sorprendió a Amir y se acabó introduciendo en la portería para poner el 2-2 final.

GRANADA (1): Raúl; Ricard, Cabaco, Ignasi Miquel, Neva (Silva, 46’); Bodiger, Sergio Ruiz (Perea, 82’); Puertas (Bryan, 65’), Callejón (Diedhiou, 82’), Uzuni; y Jorge Molina (Weissman, 54’).

PONFERRADINA (2): Amir; Paris Adot, Sofian, Amo, Adri Castellano (Moi Delgado, 78’); Dani Ojeda (Diéguez, 88’), Nwakali (Yuri, 78’), Agus Medina, Naim (Heri, 78’); Edu Espiau (Pascanu, 67’) y Derik.

GOLES: 1-0, min 70: Uzuni, de penalti; 1-1, min 79: Pascanu; 1-2, min 81: Yuri.

ÁRBITRO: Ais Reig (C. Valenciano). Tarjeta amarilla a Ignasi Miquel (51’), Amo (69’), Moi Delgado (83’), Dani Ojeda (88’), Yuri (91’) y Cabaco (91’)

ÁRBITRO DE VAR: Pérez Pallas (C. Gallego).

CAMPO: Los Cármenes. 14.153 espectadores.