El Grupo Herrero Brigantina anuncia su salida a bolsa en 2023

Juan González Herrero, presidente del Grupo Herrero Brigantina. / QUINITO

El presidente del Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, anunció durante el International Summit Financial 2023 que se está celebrando en Valencia la salida a bolsa del Grupo en este 2023, un paso más hacia el objetivo de "convertirse, aún más, en un referente en el sector financiero y dentro del panorama asegurador de nuestro país y a nivel internacional".

González Herrero se plantea como objetivo para este año "seguir creciendo y aportando valor a nuestros clientes, a nuestros accionistas y a la sociedad en general" y, dentro del Plan Estratégico ISF 2030 "tenemos un reto muy importante, que implica la salida a bolsa del Grupo en 2023".

Esta presencia en el mercado de valores supondrá "poner a disposición del público en general la opción de invertir en un grupo empresarial referente, solvente, en pleno crecimiento, muy destacado y con una proyección internacional muy amplia y cada vez mayor. Creo que es una alternativa muy interesante dado el entorno complejo y volátil al que vamos a enfrentarnos en el año 2023", señaló el presidente del Grupo Herrero Brigantina.

Un 2022 de récord

La salida a bolsa de Herrero Brigantina viene avalada por un 2022 en el que el Grupo ha logrado "unas cifras récord en toda su historia en un entorno realmente complicado", aunque Juan González Herrero señala que "más allá de los números está el resultado del trabajo de un grupo humano excepcional, que es todo el equipo del Grupo Herrero Brigantina. Las cifras son un reflejo de ese excelente trabajo en un año tan complicado como ha sido 2022".

De cara al futuro, González Herrero apuesta por no tener miedo, sino "prudencia y ser muy conscientes del entorno complejo en el que estamos, de los retos que supone la transformación digital, la crisis económica que estamos viviendo y que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo por transformarnos y adaptarnos a este nuevo entorno. Supone más retos y oportunidades que miedos, no me gusta la palabra miedo, creo que hay que desterrarla de nuestro lenguaje".

ISF 2023 en Valencia

Juan González Herrero aprovechó para remarcar los lazos que unen al Grupo Herrero Brigantina con Valencia, donde se está desarrollando el International Summit Financial 2023: "Valencia tiene para nosotros un significado muy especial, no sólo por el patrocinio del Valencia CF, sino por la importancia que tiene dentro del negocio y el desarrollo del Grupo Herrero Brigantina a lo largo de la historia. Valencia es un referente para nosotros, nos sentimos en casa y es un honor celebrar aquí este congreso".

Respecto a la unión con el Valencia CF, el presidente del Grupo Herrero Brigantina apuntó que "compartimos muchos valores, no solamente en el ámbito deportivo, sino que a lo largo de la historia ha habido situaciones muy similares que hacen que nos sintamos muy identificados con este equipo, su capacidad de lucha y superación, lo emblemático que es… Todos estos asuntos son compartidos y hacen que haya una sinergia muy importante" entre ambas entidades.