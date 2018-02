El grupo de teatro de la Escuela de Idiomas de Ponferrada actuará en Bembibre

El grupo de teatro de la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada se acerca al Teatro Benevivere para representar la obra Des Enlace á la Brexit. Será el día 24 de febrero, a las 20:00 horas y la entrada tendrá un precio de 3 euros.

La obra narra cómo el esplendor de The MacCarragh Towers Manor House ha ido decayendo a lo largo de los años por las pocas atenciones y las penurias económicas de la familia. La enérgica e infatigable Miss Berta, sobre quien recaen todas las tareas de la casa, ayudada, a veces, por su indolente y vividor hermano, Alistair Case, intenta mantener la heredad de los MacCarragh a flote. Así, aún a pesar de que Aunt Katherine no está muy de acuerdo, a los hermanos MacCarragh no les ha quedado más remedio que abrir la mansión y sus jardines para la celebración de ceremonias y eventos de todo tipo.