El entrenador de la Ponferradina no escondió su frustración por la eliminación copera y el desempeño de sus jugadores

José Gomes. / QUINITO

José Gomes analizó la eliminación copera de la Ponferradina señalando que “en fútbol no se puede jugar sólo el segundo tiempo, hay que entrar fuertes desde el primer minuto y nos faltó contundencia en los duelos en la primera parte, nos ganaban primeros, segundos y hasta terceros balones”.

El técnico portugués apuntó que “sabíamos que el rival venía motivado, lo hablamos en la previa, con la ilusión de jugar contra un rival de Primera si nos ganaban y es lo que ha pasado. Ellos han salido muy bien y nosotros hemos estado mal por falta de contundencia, sobre todo en el primer tiempo. El partido me deja muy decepcionado, porque se debería haber aprovechado de otra forma por la situación en la que estamos y por el respeto al fútbol que he pedido y que yo he respetado, como demuestra la alineación”.

Sobre el gol anulado a Naranjo, Gomes afirmó que “ha sido un poco raro, porque el juez de línea lo da como válido y no hay videoarbitraje. Podría haber cambiado el marcador, pero la verdad es que el Guadalajara mereció ganar”.

Pensando ya en el partido ante el Oviedo, el entrenador aseguró que “no tenemos una plantilla para cambiar a los once y mantener la calidad. Hay que animarlos para que en el próximo partido den lo máximo, pero ahora mismo estoy decepcionado con lo que han hecho. No estoy contento con lo que he visto hoy y tengo que hablar con mis jugadores, porque el partido contra el Oviedo tiene que decir mucho de lo que queremos hacer esta temporada”.