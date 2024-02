Guía de Carnavales en el Bierzo este 2024

Guía de Carnavales en el Bierzo en 2024. / EBD

Desde El Bierzo Digital hemos elaborado una guía con todos los Carnavales que se celebran en el Bierzo este 2024. Aquí podrás encontrar fechas, recorridos, premios y mucha más información sobre las celebraciones que tendrán lugar en varios puntos de la comarca durante este mes de febrero.

Carnaval de Ponferrada

Ponferrada ya conoce la fecha del desfile de Carnaval para este 2024, que se celebrará el martes 13 de febrero, día en el que tendrá lugar también el concurso de disfraces. De esta forma, desde el Ayuntamiento de la capital berciana ya han publicado las bases para todo aquel que quiera participar.

El desfile comenzará a las 17:30 horas, desde la confluencia de la avenida de Portugal y La Cemba y transcurrirá por la glorieta del Caballero Templario, el Puente Nuevo del Ferrocarril, la avenida Valdés, Camino de Santiago, plaza Lazúrtegui, La Puebla, General Vives, glorieta de la Carrasca, calle Ancha, con finalización en la plaza del Ayuntamiento.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Bembibre

El sábado 17 de febrero Bembibre celebrará su desfile de Carnaval, que saldrá desde el puente de Socuello a las 17:00 horas. El recorrido continuará por Susana González, avenida Villafranca, Emiliano Sánchez Lombas, paseo Veremundo Núñez hasta llegar a la plaza Santa Bárbara. Para finalizar la fiesta habrá una actuación de la orquesta Eureka.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Camponaraya

Camponaraya celebrará su Carnaval el domingo 11 de febrero, día en el que se llevará a cabo el Concurso de Carrozas que organiza la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento. Comenzará a las 17:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Camponaraya para posteriormente realizar un recorrido por diversas calles del municipio hasta llegar al recinto ferial. Una vez allí, se procederá a la entrega de premios.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Vega de Espinareda

Vega de Espinareda ya se prepara para la celebración del carnaval, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero a las 16.30 horas y contará con más de 2.300 euros en premios para los mejores disfraces, tanto individuales como grupales, así como premios especiales para la mejor coreografía y el grupo “más marchoso”.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Cubillos del Sil

El sábado 17 de febrero Cubillos del Sil celebrará su Carnaval. De esta forma, las carrozas saldrán a las 17:00 horas de las piscinas municipales. Aquellos que quieran participar, pueden inscribirse hasta el próximo 15 de febrero en el Ayuntamiento o a través del teléfono 604 094 315. Además del desfile, tendrá lugar una chocolatada, charanga, animación y muchas más sorpresas.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Toral de los Vados

Toral de los Vados celebrará el carnaval 2024 los días 10 y 11 de febrero con un gran desfile en el que el Ayuntamiento repartirá casi 1.500 euros en premios a los mejores disfraces, tanto individuales como grupales.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Carracedelo

El 11 de febrero Carracedelo celebrará su desfile de Carnaval, con salida desde la plaza del Ayuntamiento a las 17:00 horas. El desfile irá acompañado del Dúo Garibaldi, y al finalizar, se celebrará una chocolatada popular.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Cacabelos

El Ayuntamiento de Cacabelos ha presentado la programación para celebrar el Carnaval 2024 y que, siguiendo la tradición, contará con el Carnaval Infantil, el Desfile de Carnaval y el Entierro de la Sardina.

El martes 12 de febrero será el turno del desfile de Carnaval, que se iniciará a las 17.30 horas en la Cooperativa para recorrer las calles de Cacabelos y finalizar en la Plaza Mayor, donde los participantes podrán disfrutar de música en directo con el grupo D’Cano y la correspondiente entrega de premios a las 20.30 horas.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Torre del Bierzo

El Ayuntamiento de Torre del Bierzo celebrará el próximo día 18 de febrero el desfile y concurso de Carnaval. Dará comienzo a las 17:00 horas y transcurrirá por la avenida Santa Bárbara, arteria principal de la localidad.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Quilós

Quilós celebra el carnaval el próximo 12 de febrero con un desfile de disfraces que comenzará a las 17.30 horas, seguido por una chocolatada y la actuación del dúo Óscar y Sonia en el centro cívico de la localidad. A las 21.00 horas tendrá lugar la entrega de premios del concurso de carretillas.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Noceda del Bierzo

El domingo 25 de febrero tendrá lugar el Carnaval de Noceda del Bierzo, que este año tendrá una pequeña variación en el recorrido, con salida desde la plaza San Isidro, llegando hasta la plaza de San Bartolo y finalizando en el pabellón municipal. Aquí, habrá chocolate y dulces para todos los asistentes.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Toral de Merayo

El lunes 12 de febrero Toral de Merayo celebrará su fiesta de Carnaval, de 19:00 horas y “hasta que el cuerpo aguante”. De esta forma, desde la plaza El Nogaledo partirá el desfile de disfraces acompañado de charanga y mucha diversión.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Fabero

Fabero ultima los detalles de su gran desfile de carnaval, que tendrá lugar el sábado 10 de febrero a las 16.30 horas con salida desde la plaza Eloy Terrón. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento faberense ha preparado una gran fiesta, con chocolatada, música y casi 2.500 euros para repartir entre los mejores disfraces.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Toreno

El domingo 18 de febrero a las 17:00 horas Toreno celebrará su desfile y concurso de disfraces de Carnaval. Venus DIBAO será el encargado de animar el desfile y el baile tras la entrega de premios. También habrá una chocolatada popular para todos los asistentes.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de Villafranca del Bierzo

La Asociación de Peñas y el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo organizan el próximo 17 de febrero el Sábado de Piñata, que contará con un desfile y concurso de disfraces, además de música en directo a cargo de una charanga y una discoteca móvil.

Toda la información haciendo clic aquí.

Carnaval de El Barco de Valdeorras

As actividades do entroido no Barco de Valdeorras, organizadas pola Concellería de Cultura, comezarán o luns, 12 de febreiro, co baile e o concurso de disfraces para nenos que se celebrará ás 17.30 horas no Pavillón Vello. Haberá animación musical a cargo de Peque Disco Moc e do DJ Mere Clown.

Toda la información haciendo clic aquí.