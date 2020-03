Hablamos con una de las tres personas diagnosticadas de coronavirus en el Bierzo: “Lo estoy pasando como una gripe normal”

Imagen de la zona de la UCI donde permanece aislado un paciente de coronavirus en el Hospital El Bierzo

Una de las tres pacientes de coronavirus del Bierzo ya está en casa. A pesar de que en un principio se pensó que había sido ingresada, lo cierto es que entró en Urgencias del Hospital El Bierzo el viernes, donde permaneció en un box separada de otros pacientes y del personal, para posteriormente ser enviada ese mismo día a casa a la espera de los resultados de la prueba. El domingo le llegó la confirmación de que había dado positivo. Ahora deberá permanecer 14 días aislada en casa.

Esta joven berciana de 26 años, que prefiere no dar su nombre, se muestra muy optimista tras el susto inicial. “Tenía algo más de 39 de fiebre y tos, es por ello que fui a urgencias. Entré directamente a una sala donde estuve todo el tiempo sola. En mi caso, enseguida me hicieron las pruebas”, explica a El Bierzo Digital. Lo primero fue la espera y la perplejidad al conocer los resultados. “Yo no he salido del Bierzo, no he viajado”, explica. Después cierto temor. Ahora, desde su casa, se encuentra tranquila y optimista. “Solo tomo medicinas para la fiebre, que ya me ha bajado, lo estoy pasando como una gripe normal, con algo más de fiebre de lo habitual”, añade. Ha decidido compartir su experiencia para dar esperanzas a otras personas que puedan contraer el virus y que como ella no tengan patologías previas.