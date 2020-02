Habrá una segunda fase de las obras del barrio del Temple de Ponferrada presupuestada en 600.000 euros

No hay nada acordado todavía para las carboneras de González Alegre y seguirán como están hasta por lo menos 2021

El alcalde de Ponferrada visitó las calles del barrio del Temple qeu se han reformado dentro del Plan de Mobilidad y para eliminar el fibrocemento. /QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha visitado este miércoles las obras realizadas en el barrio del Temple, en el entorno de las calles Hierro y Conde de los Gaitanes, recordando que estos trabajos fueron una propuesta de los cinco grupos de la oposición durante el anterior mandato, pactadas como gasto financieramente sostenible que llevar a cabo con los remanentes del ejercicio de 2018. Además, ha anunciado que habrá una segunda fase de obras en esta zona. El monto que se dedicará a esta segunda fase alcanzará los 600.000 euros. Varias empresas ya han presentado sus proyectos y el proceso se encuentra en la fase de valoración de los mismos.

La actuación ha abarcado 6.500 metros cuadrados. Estas obras se enmarcan dentro del Plan de Movilidad del Ayuntamiento pero el regidor también ha querido resaltar la importancia de los trabajos bajo tierra. Se han renovado las redes de saneamiento, se han mejorado todas las acometidas y los sumideros particulares y, en cuanto a las redes de abastecimiento, se ha sustituido en un total de 1.350 metros el fibrocemento por polietileno.

Sobre las aceras, Olegario Ramón, que ha acudido acompañado por miembros de AMBI, ha hablado de “integración”. El regidor ha dicho que el proyecto cumple “escrupulosamente” con todos los requisitos que cabe hacerle a un plan de accesibilidad: los suelos son antideslizantes (incluso en días de lluvia), no hay escalones y se evita que el mobiliario urbano entorpezca el paso. De ahí que, para el político socialista, esta sea una actuación de la que cualquier equipo de gobierno puede sentirse orgulloso ya que se han conseguido los dos objetivos: actuar en una zona catalogada de “degradada” y crear itinerarios peatonales.

El presidente de AMBI, Pedro González Barja, ha valorado positivamente este “primer paso” del Ayuntamiento que, ha dicho, “es un claro ejemplo del camino a seguir”. Para Barja, eso sí, el proyecto no ha conseguido la “cota cero total”. “Queda un bordillito (entre acera y calzada)”, ha apuntado como pega para terminar diciendo que “está francamente bien”.

La segunda fase del proyecto incluirá actuaciones similares a las presentadas que se extenderán, entre otras, por las calles Conde de los Gaitanes y José Valgoma Suárez, las dos arterias centrales del conocido como barrio del Temple.

Las carboneras seguirán como están hasta por lo menos 2021

En respuesta a los medios, el alcalde se ha referido a las carboneras de la calle Ramón González Alegre, cuyo mal estado es objeto de preocupación para las asociaciones vecinales del barrio. Olegario Ramón ha dicho que no se ha llegado todavía a una decisión sobre si se eliminarán en su totalidad en favor de una “actuación urbanística”, si se conservarán todas o se alcanzará un punto intermedio. Ha asegurado que se está hablando de ello con los vecinos. Sea cual sea la decisión final, ha adelantado el alcalde, no se incluirá en el plan de presupuestos de este año, del no ha querido decir nada por dar prioridad a la comunicación, próxima -según ha dado a entender-, que hará a los grupos que conforman el Pleno del ayuntamiento.