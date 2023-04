Hagiotopónimos del Bierzo: los pueblos ‘santos’ de la comarca

Santo Tirso de Cabarcos, en la sierra de La Lastra. / FM

La toponimia es una de las expresiones culturales del alma de un pueblo. Los orígenes del nombre de nuestras ciudades y aldeas nos apelan a su historia, a su origen, a su dedicación o a su devoción. Algunas veces la labor de exégesis se vuelve imposible pero en el caso de los pueblos que llevan las palabras “San” o “Santo” o “Santa” en su nombre es fácil entrever la raíz cristiana de la etimología de sus denominaciones.

Se le llama “hagiotoponimia” —aguios (άγιος) es “santo” en griego, como Santa Sofía (la basílica) es Άγια Σοφία—. En la comarca hay 44 localidades que tienen este tipo de nombre repartidas en 21 municipios bercianos y una más en Laciana. En búsqueda de todas estas sagradas onomásticas daremos un paseo por nuestra tierra para visitar los pueblos —por así decirlo— santos del Bierzo.

El municipio berciano con más hagiotopónimos

El municipio berciano con más pueblos santos es Ponferrada. Es el más poblado y el más extenso, ha absorbido a otros términos a lo largo de la historia y, además, al sur de Ponferrada, en los Aquilianos, se encuentra la llamada Tebaida Leonesa o Tebaida Berciana, un territorio en el que se ha estudiado que hubo una intensa actividad monacal en el medievo, vestigios más conservados de la cual serían el monasterio de San Pedro de Montes o la iglesia de Santiago de Peñalba. En esta última vamos a comenzar nuestro viaje por las localidades con nombre de santo en el Bierzo, en el pueblo de Peñalba de Santiago, uno de los atractivos turísticos más potentes de la comarca.

Pero para llegar a Peñalba de Santiago —o regresar, si lo hacemos por el valle del Oza— encontraremos asimismo San Clemente de Valdueza, San Esteban de Valdueza y San Lorenzo. Si nos desviamos un poco en San Esteban, cuna de buenos bercianos, también tenemos San Adrián de Valdueza, con una historia fascinante. No olvidemos que en lo alto del valle casi lo preside San Cristóbal de Valdueza, en la carretera al Morredero, y que en el del arroyo de Ozuela está, deshabitada, Santa Lucía, con su preciosa iglesia.

En el municipio de Ponferrrada hay nueve localidades que llevan “San” en el nombre pues a los siete mencionados del valle del Oza y las inmediaciones de la Tebaida, hay que sumar San Andrés de Montejos, en la carretera de la Espina, y Santo Tomás de las Ollas, donde se alza otra joya arquitectónica del Bierzo, su iglesia con elementos mozárabes.

Municipios del Bierzo con un pueblo santo

En un total de 14 municipios del Bierzo y Laciana podemos encontrar un pueblo (en cada uno) con nombre de santo o santa. Podríamos empezar en la Cabrera, en Benuza, donde está Santalavilla, con 18 habitantes censados. En Berlanga, encontramos, cerca de Langre, San Miguel de Langre (tiene 79 habitantes) y en Borrenes, cerca de las Médulas, San Juan de Paluezas. El paluezas de este San Juan es debido al castrelín que hay en sus inmediaciones, donde se han desenterrado varios restos de un poblado prerromano. Es uno de los varios poblados castreños (Orellán, Borrenes, Peña del Hombre y este mismo) que se tienen detectados en las inmediaciones de la explotación aurífera de las Médulas.

En Cacabelos nos encontramos otro San Clemente que, si bien pertenece hoy en día al municipio de la villa del Cúa, antes era de Villafranca. En Castropodame damos con San Pedro Castañero, uno de los seis sanpedros que se pueden encontrar en la comarca del Bierzo. Y en Congosto, con 575 habitantes, está San Miguel de las Dueñas, con su soberbio monasterio. San Miguel es, por población, el mayor de los pueblos con hagiotopónimo del Bierzo.

En Fabero, cuna de la antracita, tienen San Pedro de Paradela y, en Folgoso de la Ribera, Villaviciosa de San Miguel —que no siempre tuvo hagiotopónimo pues antes de santo fue... canino—. En el municipio de Páramo del Sil está Santa Cruz del Sil y en Priaranza del Bierzo, Santalla del Bierzo. Volviendo a la Cabrera encontramos San Pedro de Trones, en Puente, con su imponente ermita. En Trabadelo está San Fiz do Seo y en Sobrado, Santo Tirso de Cabarcos. Si miramos hacia Villablino, en Laciana tienen El Villar de Santiago y en el propio Villablino, lo que hoy es un barrio en sus tiempos fue el pueblo de San Miguel.

Municipios bercianos con varios pueblos santos

En la última etapa de nuestro periplo, vamos a detenernos en aquellos ayuntamientos que cuentan con dos o más pueblos con la palabra “san” o “santo” en el nombre. Si ya vimos los nueve de Ponferrada, mención especial merece Torre del Bierzo, que es el segundo con más (seis).

Estos son La Granja de San Vicente, San Andrés de las Puentes, San Facundo (con solo 32 habitantes pero un pulso turístico descomunal), Santa Cruz de Montes, Santa Marina de Torre y Santibáñez de Montes, este último, uno de los pueblos deshabitados del Bierzo.

Por su parte, las vegas suman cinco entre las dos: están San Martín de Moreda y San Pedro de Olleros en Espinareda y San Julián, San Pedro Nogal y San Tirso en la cuenca del Valcarce.

En Toreno, Bembibre y Arganza, hay también tres pueblos con hagiotopónimo en cada uno. Los de Toreno son Santa Marina del Sil, San Pedro Mallo y Santa Leocadia. Esta última localidad, dicen los de la zona, fue en sus tiempos un monasterio. La esbeltez y elegancia de su noble iglesia justifican este parecer.

En Arganza está San Juan de la Mata, que presume de organizar una de las hogueras (de San Juan) más grandes de España; San Miguel de Arganza, con 26 habitantes censados y un célebre residente persa, y San Vicente.

Los pueblos santos de Bembibre son Santibáñez del Toral, San Estaban del Toral y San Román, este no del Toral sino “de Bembibre”.

Nos quedarían por mencionar los pueblos santos que se encuentran en Noceda, tan cerca uno del otro que sus nombres parecen mirarse en el espejo: son Cabanillas de San Justo… y San Justo de Cabanillas. Para los interesados: es mayor San Justo (40 habitantes) que Cabanillas (29).

Pueblos santos bercianos

Sanpedros y sanjustos, sanclementes, santirsos o santotirsos: algunos se repiten y otros no tienen par: la lista de pueblos santos del Bierzo es larga y aunque no hayamos podido detenernos demasiado en cada localidad, es, en principio, exhaustiva. No se han incluido —se habrá dado cuenta el atento lector— ni Sancedo ni Sanvitul (este segundo en Oencia).

Esto es debido a que la propia web del Ayuntamiento de Sancedo explica que el nombre no deriva de un santo sino de una deformación del topónimo original, que sería Salcedo, relacionado con la abundancia de sauces —o salgueiros—. En el caso de Sanvitul, en el municipio de Oencia, no parece que se trate tampoco de un hagiotopónimo. Ahora bien: en la sección de comentarios pueden contradecir o completar lo expuesto en este artículo.