¡Hasta siempre don Patricio!

Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Y esto me está ocurriendo con el fallecimiento del sacerdote, D. Patricio Vara.

No por esperado, nos ha causado un hondo pesar en nuestro corazón, el fallecimiento de un hombre bueno, de un sacerdote ejemplar, luchador, tenaz, donde en cada uno de los destinos pastorales, para los que fue llamado, trató de entregarse a los más débiles y necesitados, los más desvalidos , a todos trataba de ayudar, a cada uno, en sus necesidades, no solamente espirituales, que también, sino materiales o sociales. Pero en el acompañamiento al enfermo y a escuchar sus problemas, dedicaba D. Patricio muchas horas al día.

Era un sacerdote con olor a oveja, como pide el Papa Francisco. El, veía en el prójimo un hermano y como tal lo trataba.

Conocí a D. Patricio en sus más de 50 años de párroco de Rectivia. Allí, no escatimo ni tiempo, ni esfuerzo para atender a los feligreses. Impulsaba iniciativas de tipo apostólico y también material Conservo la imagen en mi retina, subido en el andamio y como un obrero más ayudaba a dar el yeso, el cemento, los ladrillos, lo que fuera necesario para construir la actual iglesia de San Pedro de Rectivia.

Así era Patricio. Y que decir de las actividades que realizábamos en los bajos de la iglesia, la sala de lectura, las representaciones teatrales, las excursiones después de la catequesis a las Torcas de Barrientos y a Morales. Que bien nos lo pasábamos . El ingenio, el buen humor, el tono vital de D. Patricio nos hacía salvar dificultades y obstáculos. Cuantas amistades profundas, sinceras y hasta matrimonios nacieron en este espíritu de convivencia fraterna en los distintos encuentros que manteníamos.

Sirvan estos breves retazos de la vida y obra de D. Patricio, como homenaje particular, sincero y agradecido y que ahora desde el cielo, al lado de San Pedro y la Virgen de Las Candelas, patronos del barrio, velará para que su espíritu permanezca entre todos los feligreses del barrio.

Mi abrazo más sincero para Maruja, su hermana fiel y solicita, que se entrego desde los primeros momentos a su acompañamiento y cuidado.

Descansa en paz Patricio. Te recordamos con cariño.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ