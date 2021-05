Helena López, primer refuerzo del Embutidos Pajariel Bembibre

Helena López, nueva jugadora del Embutidos Pajariel Bembibre. / FEB

El Embutidos Pajariel Bembibre anunció este jueves su primer fichaje para la próxima temporada, la escolta catalana Helena López (Barcelona, 1996), que vuelve a la Liga Femenina de la mano del equipo berciano procedente del Femení Sant Adrià, donde ha desarrollado toda su carrera hasta la fecha.

Para la nueva jugadora del Bembibre, “esta nueva experiencia, después de 15 años en Sant Adrià, es un reto. He estado muy bien y pocas veces se me había pasado por la cabeza cambiar de equipo. Antes de tomar la decisión hablé con Pepe Vázquez y resolvió mis dudas. Me transmitió sinceridad y confianza. Vi que tanto él como el club le dan mucha importancia a la lucha y al trabajo; en eso puedo aportar mucho”.

El propio técnico santiagués indica que “salir de su casa y volver a la Liga Femenina Endesa es un reto para una jugadora con ambición, como ha demostrado que es ella. Quiere volver a medirse en esta competición, sobre todo, en un equipo en el que sabe que todas las jugadoras tienen oportunidades. Sumamos una jugadora nacional, una jugadora que, a pesar de haber estado las dos últimas temporadas en Liga Femenina 2, tiene experiencia y lo hizo bien en la máxima categoría con su anterior equipo“.

Vázquez destaca de Helena López que “es una jugadora versátil, ya que suele jugar de escolta, aunque puede ayudar en algún momento en la posición de base. Esa cualidad es importante para el equipo. Tiene gran capacidad de liderazgo. Lleva años siendo capitana, es una líder y muestra siempre compromiso con su club, en este caso, con Sant Adrià, donde ha estado tanto tiempo. Tiene capacidad para tirar del grupo“.