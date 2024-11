Heroínas invisibilizadas: reconocimiento y homenaje en los “Premios Mujer Bierzo”

El auditorio Antracita de la Térmica Cultural en Ponferrada acogió este jueves 28 de noviembre la gala de la cuarta edición de los Premios Mujer Bierzo que organiza El Bierzo Digital, un reconocimiento al trabajo y la vida de las 17 mujeres que fueron propuestas por diversos municipios de la comarca y este año como novedad, también Laciana.

La periodista Claudia Cabo condujo un evento en el que se repasaron las trayectorias de todas las candidatas, entre las que el jurado destacó a siete de ellas en las categorías de Labor social, Superación, Emprendimiento, Valores humanos, Mujer rural y Toda una vida. En esta ocasión se sumó un galardón más, el Premio Especial del Jurado.

En esta cuarta edición, los galardones han contado con la colaboración de la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo, Asodebi, Pharmadus Botanicals, Ciuden, Cementos Cosmos y Forestalia.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Relaciones Institucionales, Fondos Europeos, Transparencia y Fomento, Lidia Coca, en representación del ayuntamiento anfitrión, agradeció la asistencia a todos los presentes y especialmente a las alcaldesas y concejalas. Destacó que todas las candidatas son protagonistas de historias apasionantes, únicas y con gran capacidad de adaptación. “Descubrimos a mujeres que han convertido el ayudar en su forma de vida. Sois un orgullo para toda la sociedad berciana”.

En la categoría de labor social el premio fue para Carmen Merayo propuesta por el ayuntamiento de Cubillos una gran activista en distintas ONGs que dedicó el premio a sus hijos y a su pareja.

En el apartado de Superación, la ganadora fue Aurora Cuellas , candidata presentada por el Ayuntamiento de Congosto, que afirmaba “no me esperaba este premio. He tenido muchas desgracias en mi vida pero ahora estoy muy bien, tengo un biznieto que es mi alegría”.

El premio Emprendimiento fue para Lucía Arroyo, de Cacabelos, que el año pasado se convirtió en la primera mujer al frente de la IGP Pimiento Asado del Bierzo, que agradeció a las mujeres que durante años han ido abriendo camino a las que veníamos detrás.

En cuanto a Valores humanos el reconocimiento fue para la riojana afincada en Fabero que lleva 24 años ayudando a mujeres maltratadas: Sor Maripaul, que no pudo asistir al acto y envió una nota de agradecimiento dedicando su premio a las mujeres valientes que han acudido a los centros de acogida en los momentos más difíciles de su vida. “Ellas son las verdaderas protagonistas de este premio, y quiero dedicarlo a cada una de ellas, a sus familias, y a todas las personas que trabajan incansablemente para construir una sociedad más justa y libre de violencia”.

Beatriz Rodríguez de Castropodame, se llevó el premio a mujer rural. Tras 20 años en Oviedo, decidió dar un golpe de timón a su vida y retornar a sus orígenes en Villaverde de los Cestos para regentar la panadería familiar. “Dedico a este premio a todas las mujeres, pero especialmente a las que me rodean: mi madre, mis hijas, mis primas y mis clientas, que me dejan entrar en sus casas con mis productos y que me animan a hacerlos cada vez mejor” dijo emocionada.

En cuanto al reconocimiento a Toda una vida fue para mujer de 95 años cuya vida se ha caracterizado por el trabajo duro, las pérdidas y la adversidad, enfrentando todo ello con una gran fortaleza y entereza: Rosalía Isabel Carro propuesta por el Ayuntamiento de Peranzanes. Recogió el premio su hija que agradeció a su madre todo su amor y su lucha en la vida. “Hace 96 años nacer en Fornela significaba una vida dedicada al campo, a parir hijos, a no saber leer ni escribir… mujeres como mi madre son las que han mantendio el mundo rural. Tenían que verla como cultiva y recolecta, trabaja la huerta y coge castañas sin guantes. Ha cuidado de sus ascendientes y de sus descendientes”, explicó orgullosa.

Por último, el Premio Especial del Jurado fue a título póstumo para Salomé Moradas, toda una institución en Toreno y el Bierzo, una mujer emprendedora y generosa que conseguía que en su hostal todos se sintiesen como en casa, y defensora de que todo el mundo tiene el mismo derecho a un plato de comida caliente, sea un trabajador o un rey. “Fue una adelantada a su época, en un mundo de hombres, una pionera, un magnífico ejemplo de generosidad, de trato entrañable y acogedor. Estamos muy orgullosas y agradecidas”, afirmaron sus hijas Rosa y Salomé que han continuado con el legado de su madre.

Como las raíces de las plantas

Desde Pharmadus, Beatriz Escudero, que entregó el premio al Emprendimiento señaló que “todas estas historias nos inspiran y nos emocionan, mujeres que son como las raíces de las plantas que no se ven pero que sin ellas no sería posible la vida”, mientras que el director de Cementos Cosmos, Jaime Santoalla destacó la importancia de estos galardones que dan visibilidad a la gran labor realizada por las mujeres. “Nosotros que acabamos de cumplir 100 años sabemos que el éxito de una empresa no es solo conseguir beneficios económicos, sino lograr un entorno inclusivo y equitativo. Por eso seguiremos apoyando estos premios porque contribuyen a la igualdad y el empoderamiento femenino y eso permitirá hacer del Bierzo un lugar mejor”.

La directora general de la Ciuden, Yasodhara López, aseguró que era un placer entregar el premio de Superación a una persona como Aurora Cuellas, tocaya de su abuela, por una vida de trabajo, lucha, poniendo las necesidades de las otras personas por encima de las propias. Un ejemplo de cómo afrontar los golpes de la vida y cómo superarlos.

En la misma línea, la representante de Asodebi, Ruth Morales, aseguró que desde el grupo de acción local siempre se ha valorado la importancia del empleo de la mujer en el entorno rural. Ensalzó el papel de las emprendedoras como factor fundamental para evitar la despoblación rural.

Laura Fernández, consejera de Fomento, Empleo y Agenda 2.030 aseguró que era un deber dar a conocer el legado de estas mujeres tantas veces silenciado y destacó el papel del Consejo Comarcal en la igualdad de género como una medida para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Por su parte, el alcalde de Villablino, Mario Ribas que entregó el premio a la labor social patrocinado por Forestalia, dijo sentir “un placer inmenso porque se ha rogo la barrera entre el Bierzo y el valle de Laciana para que también nuestras mujeres puedan optar a estos premios. No tendríamos oportunidad de éxito sin la contribución de estas mujeres con historias inspiradoras que ayudarán al proyecto futuro de nuestras comarcas”

Para finalizar, el editor de El Bierzo Digital, Alejandro García Nistal, explicó que este evento se ha consolidado ya en el calendario de actividades del periódico. “Al poco de poner en marcha esta idea nos dimos cuenta de que había un filón de grandes historias, como presidente del jurado les aseguro que ha sido muy difícil seleccionar y que lo hemos hecho lo mejor posible”. Nistal aseguró la continuidad de estos premios y expresó su deseo de qeu “salgan de aquí un poco más enriquecidos por la calidez humana que hay aquí”.

Premios con vocación de futuro

Los Premios Mujer Bierzo nacieron en 2021 impulsados por El Bierzo Digital para hacer justicia y poner en valor las historias de las mujeres con mucha valía pero muy poca visibilidad. Durante estas cuatro ediciones se han ido consolidando y a buen seguro que seguirán durante muchos años reconociendo el buenhacer en muchas ocasiones silencioso e invisible pero que ha contribuido a engrandecer el Bierzo.

A lo largo de las últimas semanas, el periódico ha puesto el foco sobre ellas y ha ido publicando los relatos de vida de las mujeres nominadas, cuya candidatura fue propuesta por sus respectivos ayuntamientos, para dar a conocer su labor, esfuerzo y dedicación.