Juan Vicente Herrera calificó de “error” la decisión del Gobierno central de decretar el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, si bien admitió que en su defensa se habían quedado solos la Junta de Castilla y León, el sindicato UGT, los trabajadores de la planta y los ayuntamientos de los municipios cercanos. No obstante, aseguró que, las razones “complejas que llevaron a esta decisión no tienen que afectar al funcionamiento de las centrales térmicas, como Compostilla, y a las empresas suministradoras. Asimismo, reiteró su planteamiento de que se establezca un porcentaje para la producción de las términcas en el mix energético nacional, al tiempo que recordó en estos momentos el precio del carbón nacional es mucho más competitivo que el internacional. También, se refirió al plan de dinamización de las cuencas mineras y aseveró que los fondos previstos para ello se están librando de acuerdo con lo establecido en los presupuestos de 2017, al tiempo que recordó que existe una comisión de seguimiento del mismo en la que participan la administración, los partidos y los municipios afectados. Por último, el presidente insistió en que los partidos políticos y colectivos que se oponen a la energía nuclear y al funcionamiento de las térmicas “por razones ideológicas” deben tener en cuenta cómo se ha garantizado el suministro en estos meses y las posibilidades de que pueda repetirse en el futuro.

“Con la energía no se juega”. Con esta apreciación al Gobierno central, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quiso analizar la situación de un sector que, en la Comunidad, sólo ha recibido malas noticias en los últimos meses, tales como el cierre de la central nuclear de Garoña y las dificultades de la minería del carbón que ha llevado a que no haya en estos momentos ninguna explotación de interior abierta. Este juicio vino acompañado también de un recuerdo al Ministerio para contextualizar la situación: “Si no hubiera sido por la energía nuclear y la térmica, España no hubiera podido contar con el suministro energético que necesitaba en los siete u ocho primeros meses del año y eso hubiera sido una calamidad y un desastre para nuestros usos familiares, profesionales e industriales”. Por todo ello, reclamó “un poquito más de prudencia” al tratar sobre la energía.