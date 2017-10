El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, consideró hoy que Europa “debe reaccionar todavía más” para que “no se empiece a tomar nota” del indepedentismo en otros países de la UE si la estrategia de Cataluña “llegara a imponerse”. En su opinión, no solo “sería un error político e histórico, si no que es irrealizable, un imposible, un sin sentido, una locura e ir en dirección contraria”.

Por ello, Herrera aseveró que no es de extrañar que en el Parlamento de Bruselas los postulados de las autoridades de Cataluña solo han obtenido apoyo “de la ultraderecha y los euroescépticos, que son los más radicales de la izquierda y una minoría en Europa, por lo que también esto se lo tienen que hacer ver”. Así, opinó que la Union Europea no “va a permitir nunca al tratarse de una sociedad permeable e inmediata” que se llegue a consolidar un proceso de este tipo “por que no es ajena a lo que ocurre en el siglo XXI”.

De esta forma, expuso que el clima que ya se está dando es de “enfrentamiento casi fraticida en el seno de la sociedad catalana”, debido a que, tal y como reflejó, sus gobernantes “y quienes les llevan del ronzal preteden culminar a capón el guión escrito dentro de una ley que lleva el nombre de transitoriedad hasta un punto que se centra en culminar la declaración unilateral de independencia”.

“Esto nunca se hubiera pensado hace 10-15 años en una comunidad que siempre se ha caracterizado por su ‘seny’ y es evidente que se envidiaba su convivencia y su forma actuar desde otros puntos del país”, señaló.

Además, puso de manifiesto su preocupación por el hecho de que los partidos radicales “han tomado la calle” e, incluso, contra todo planteamiento de “sensatez” están “hostigando” a los miembros de los Cuerpos y Seguridad del Estado “expulsándoles de donde tienen sus lugares de alojamiento”.

Por ello quiso mostrar la solidaridad del Parlamento de Castilla y León y del conjunto de la Comunidad y enviar un mensaje de “calor y apoyo al estar en Cataluña para “muchos castellanos y leoneses que tiene responsabilidad policial y han acudido a Cataluña a cumplir su obligación y su función basada en una misión democrática para hacer valer la fuerza de la ley y de la Justicia”.

Equiparar violencias

El presidente del Ejecutivo criticó con dureza que se quiera equiparar la actuación policial con “la violencia de unas turbas impulsadas por unos partidos de extrema radicalidad y separatismo”, aunque dijo lamentar que se “hayan visto algunas imágenes que tambien se dan en otros países democráticos del mundo cuando a la policía le toca aplicar el uso legítimo de la fuerza de legalidad frente a un delito”.

Respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana si se llegara a implantar la declaración unilateral de independencia, Juan Vicente Herrera significó que la Carta Magna está “ahí para algo” y sostuvo que “ese artículo en cuya redacción intervinieron tres políticos catalanes no lo situaron ahí por casualidad”. Añadió que es “bueno y tendría que obtener referendo parlamentario con una unidad básica para aplicarlo por las grandes fuerzas políticas constitucionales” y, en su opinión, es el reflejo de “otros artículos de constituciones federales de Europa, que son naciones democráticas y, ante esta situación que nadie quiere que llegue a producirse en Cataluña, es clave terminar con la ilegalidad”.