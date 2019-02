Herrera expresa su “tristeza” por la marcha de Clemente y muestra su “apoyo sin fisuras” a Mañueco

El presidente dice que no comparte la decisión de la expresidenta y agradece al partido la oportunidad que le dio de trabajar por el proyecto de su “tierra”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera / Carlos S. Campillo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, expresó este viernes su “tristeza” por la renuncia de Silvia Clemente a sus cargos y por su salida del Partido Popular en una decisión que no comparte y reafirmó el “apoyo sin fisuras” a la persona que los ‘populares’ de la Comunidad eligieron como líder y candidato de la formación en las próximas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco.

Herrera asistió esta mañana al “sencillo acto” de toma de posesión de los presidentes del Consejo de Cuentas y Consejo Consultivo en una muestra sobre la “importancia de las instituciones” de una persona como él que dejará el cargo tras las elecciones de mayo, pero a continuación compareció ante la prensa 24 horas después de la dimisión de la presidenta de las Cortes.

“Pueden comprender que no estoy contento, me entristece”, confesó con semblante serio y pesar. “Es una decisión que no comparto”, afirmó, si bien agradeció el trabajo de Silvia Clemente “con sus aciertos y sus errores” en los 18 años en que han tenido la oportundad de trabajar juntos, en referencia a que ha sido consejera de Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería de sus gobiernos entre 2001-2015.

El presidente aprovechó la comparecencia ante la prensa para realizar una “confidencia personal y política” de que siempre estará “muy agradecido” al Partido Popular por haberle dado la oportunidad de trabajar en el proyecto de su “tierra”, con personas de su ideología y de otras, lo que afirmó que “enriquece”. “Es un privilegio que nunca olvidaré, y siempre estaré agradecido a mi partido”, expresó quien deja la política activa después de las próximas elecciones.

Además, se mostró “orgulloso” del proceso de renovación en el PP de Castilla y León para la elección en primarias del presidente y candidato a la Presidencia de la Junta y reafirmó el “mandato” y el “apoyo sin fisuras a quien decidieron que fuera su presidente y candidato”, en referencia a Alfonso Fernández Mañueco, ausente en el acto en las Cortes por encontrarse en Ávila acompañando a Pablo Casado.

Herrera reconoció que ayer mantuvo una conversación con Silvia Clemente, antes de que ésta hiciera pública su renuncia, cuyo contenido no reveló por ser “privado”, pero manifestó que se desarrolló en un “tono de amistad” y que se expresó “con sinceridad”, sin entrar a ofrecer más detalles de la misma.

En relación a que la expresidenta de las Cortes pueda recalar en Ciudadanos, tras publicarse una fotografía de ella en una cafetería de Valladolid con dirigentes de ese partido, Herrera manifestó que desconoce lo que pueda hacer e ironizó con que el día del último pleno él y Luis Fuentes coincidieron en la salida de las Cortes y también les podían haber hecho una foto.

Al dejar el grupo de periodistas, el presidente de la Junta de Castilla y León, que evitó valorar si la decisión de Clemente no ha respetado el “valor superior de las instituciones”, reiteró que, sobre todo, se siente “triste” por la dimisión y salida del Partido Popular de quien durante 18 años ha sido compañera en distintas responsabilidades.