HERRERO BRIGANTINA III / ¿Dónde está el dinero? Colombia

1. SE APORTA COMO DOCUMENTO 1 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ESTA EMPRESA

2. VIDEO EN YOUTUBE MINUTO No 1:30:23: ISF 2022 Ponferrada – Presentacion – (youtube.com)

3. CORREO QUE SE APORTA COMO DOCUMENTO 3 EN EL QUE ENVIAN SU CONTRATO PARA SU FIRMA Y LO ENVÍA UNA FAMILIAR, EN UN CORREO QUE NO LE PERTENECE.

4. SE APORTA COMO DOCUMENTO 4 UNA TRANSFERENCIA A MARIELA ORREGO DE JGH ( NO APARECE IMPORTE)

5. VIDEO EN YOUTUBE MINUTO No 1:31:06: ISF 2022 Ponferrada – Presentacion – (youtube.com)

6. SE APORTAN COMO DOCUMENTOS 6 Y 6.1 CORREOS SOBRE B&B LATAM

7. SE APORTA COMO DOCUMENTO 7 CORREO EN EL QUE SE INDICA LA CREACIÓN DE LOS CORREOS CORPORATIVOS DE B&B LATAM

8. SE APORTAN COMO DOCUMENTOS 8 CORREOS SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZAN EN GRIMALDI COBRANDO SUS MINUTAS A TRAVÉS DE B&B CORPORATION.

9. COMO DOCUMENTOS 9 INFORMACIÓN INDICADA EN INFORME SOBRE GRIMALDI. DESDE SU CONSTITUCIÓN, CUENTAS EN BANCOLOMBIA, COMPRA DE LA FINCA EL JAGUAR Y CHEQUE PARA SU PAGO.” (fin del informe)

Toda esta documentación, al ser prolija, la hemos seleccionado para no cansar al lector. Pero en esta anotación a pie de página del informe de la propia empresa se adjunta a los abogados que colaboran, en nombre de directivos supuestamente engañados, que quedaron posteriormente al frente del GHB o de lo que quedaba sobre el papel de esas empresas. Constantemente vemos enlaces a webs, vídeos oficiales, imágenes que van siendo progresivamente borrados. Muchos trabajadores, ahora en paro, del GHB, han realizado capturas que han aportado para esta investigación. Familiares enfadados y decepcionados, así como los más de mil personas presuntamente estafadas en toda España, aportan y colaboran en estas informaciones de EBD y otros medios.

Próximo reportaje: HERRERO BRIGANTINA IV: LA HUÍDA Y LO QUE SE DEJÓ ATRÁS