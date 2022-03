La historia de Valdo, una vida de película

La figura del futbolista Valdo recala en la película ‘Llenos de gracia’. / El País

Corría el año 2004 cuando Valdo, Valmiro López Rocha -Villaseca de Laciana, 1981-, por aquel entonces delantero de Osasuna, marcaba gol contra el Mallorca y se levantaba la camiseta roja para exhibir otra blanca en la que podía leerse ‘Gracias hermana Marina’. La hermana Marina era una monja de la Orden de las Esclavas que le ayudó a cumplir aquel sueño de niño cuando vivía en la Casa de Caridad de Cáritas en Aravaca: convertirse en futbolista profesional.

Y lo logró, ya que Valdo debutó con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 2001-02, en la que el club blanco ganó la Champions. Y no solo eso ya que, en España, disputó más de 250 partidos en equipos como el Osasuna, el Espanyol, el Málaga y el Levante.

Ahora la historia de Valdo y de la Hermana Marina salta a la gran pantalla con la película Llenos de gracia, que el pasado sábado cerró el Festival de Cine de Málaga. La cinta, del valenciano Roberto Bueso, está protagonizada por Carmen Machi, en el papel de Marina, y el joven Dairon Tallon que interpreta a Valdo. Pero el film está repleto de rostros más que conocidos del panorama televisivo como Pablo Chiapella -La que se avecina-, Paula Usero -Amar es para siempre- y Manolo Solo -La isla mínima-.

La película, comedia de 109 minutos de duración, es una adaptación libre de la obra de Inma Puig, psicóloga y escritora barcelonesa que en 2019, incluyó un capítulo en su libro La revolución emocional para desarrollar esa historia que se encontró, casi de casualidad, viendo el partido de fútbol en el que Valdo, levantando su camiseta, dio las gracias a la Hermana Marina.

Sinopsis de la película

La Hermana Marina es enviada a principios de los años noventa a El Parral, un orfanato amenazado de cierre. A su llegada al colegio, los niños están fuera de control, pero Marina capta su atención con su carisma y desparpajo. Los chicos comienzan a mirar con curiosidad a esta nueva monja inmune a sus gamberradas. Sobre todo Valdo, con el que Marina conecta de una manera especial.

Cuando Marina descubre las escapadas nocturnas de los chavales, algo terminantemente prohibido, da con la idea que cambiará para siempre El Parral: formar un equipo de fútbol. Con la ayuda de la Hermana Angelines (una monja inocente y frágil) y de la Hermana Tatiana (una monja un poco más bruta), y a través del fútbol, crean algo parecido a una familia de verdad.

Un film basado en una historia real

La Hermana Marina actualmente tiene 94 años y vive en una residencia de Salamanca. Fue el ángel de la guarda que, con su apoyo y su cariño, consiguió que Valdo se convirtiera en futbolista profesional. En la Casa de Caridad de Cáritas en Aravaca, a la que llegó Valdo, "todos eran niños con dificultades de familia. El padre de Valdo no podía hacerse cargo de él y su madre… pues igual. Así que yo me volqué, entonces tendría unos diez años, y jugaba muy bien al fútbol. Era un niño pobre, no tenía nada, ni a nadie". Son las palabras que, en 2019, declaró la propia Hermana Marina a El País Semanal.

Cuenta también El País que Marina fundó El Parral Club de Fútbol, equipo en el que ejerció todos los cargos habidos y por haber (entrenadora, representante, utillera, chófer…) y donde Valdo dio sus primeros pasos como futbolista. Esos que hicieron que su sueño se convirtiera en realidad.