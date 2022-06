Hogueras de San Juan en el Bierzo este 2022: ¿con cuál te quedas?

La hoguera de San Juan de la Mata (Imagen: sanjuandelamata.es)

Con los primeros compases del verano, tiene lugar una de las más ancestrales tradiciones, la de las Hogueras de San Juan en el Bierzo. Estas fogatas no solo se encienden aquí, la fiesta se celebra en numerosos lugares del mundo, tanto en Europa como en Iberoamérica. Como tantas otras veces, no coincidirá, en este 2022, con la que es, se entiende, la noche más corta del año, la solsticio de verano. Entraremos en la estación estival el martes pero habrá que esperar a la noche del jueves 23 al viernes 24 para encender las hogueras de San Juan en el Bierzo.

Quedan dos semanas (casi) todavía y ya se conocen algunos emplazamientos donde se va a celebrar San Juan con la luz y el creptirar que le corresponde.

Como todas las fiestas populares, sus orígenes se remontan más allá de lo que la historiografía es capaz de desentrañar aunque esta noche, desde su especial luz a su rocío, es todo un tesoro de tradiciones. El papel no solo deslumbrante sino purificador del fuego, el rito que cada cual puede elaborar en torno al hecho de quemar algún fetiche en esta hoguera o las rutinas relativas a cómo y cuántas veces se ha de pasear en torno a la hoguera son elementos que conforman esta noche, una de las mejor iluminadas del año.

Las hogueras de San Juan en el Bierzo son fiestas tienen un marcadísimo carácter popular. Es la primera fiesta del verano (este 2022, justo coincidirá con el fin del curso escolar) y sirve para reunir a los vecinos en los barrios y pueblos de la comarca para charlar y comer y beber, como no podía ser de otra manera, bailar y volver a notar, un año más, el vínculo con ese elemento tan especial, el fuego, cuyo dominio ha sido el hito antropológico más singular en el devenir de la especie.

Algunas villas del Bierzo ya han adelantado sus planes para esta noche y en algunos barrios de Ponferrada ya se están empezando a preparar para que los vecinos puedan acercarse a verlas, rodearlas o saltarlas.

Como tantos otros planes, eventos culturales y deportivos o sociales en general, será, tras dos años de pandemia, una celebración y también un reencuentro. Las medidas para frenar el avance de la pandemia de covid-19, la cual, de acuerdo con Sanidad, ha acabado hasta la fecha con la vida de 658 bercianos, supusieron una disminución del número de celebraciones y de los aforos y duraciones de las mismas. Una vez completada la pauta de vacunación completa para la mayoría de la población y, sobre todo, en los sectores vulnerables, las restricciones se han relajado y la vida social y fiestas como las hogueras de San Juan vuelven a llevarse a cabo en toda la comarca del Bierzo.

Sin que todavía se hayan anunciado todas las que habrá, ofrecemos a nuestros lectores esta recopilación-guía de las hogueras de San Juan en el Bierzo este 2022. La tradición y la cultura popular volverán a las eras en forma de grandes llamaradas, en una de las noches más especiales, donde girando en torno al fuego todo vuelve a repetirse en el circularidad de un rito que, además, sirve como punto que marca un delante y un detrás.

Hogueras de San Juan en el Bierzo

Distintos pueblos y villas de la comarca del Bierzo organizan hogueras por San Juan la noche del 23 al 24 de junio. También, algunos barrios de la ciudad de Ponferrada, donde estos eventos populares reciben apoyo del Ayuntamiento.

Las asociaciones de vecinos y las comisiones de fiestas van revelando, con cuentagotas, los emplazamientos y horarios de las hogueras de San Juan en el Bierzo de este verano. Elegir a cuál acudir es labor de cada cual. Lo único que es seguro es que en todas ellas estará el principal protagonista haciendo acto de presencia: el fuego.

Hoguera de San Juan de la Mata

La comarca del Bierzo tiene en la hoguera de San Juan de la Mata la mayor (al menos cuantitativamente) de estas fogatas estivales. Se dice que no hay otra igual en Europa. Es gigantesca y una vez entra en combustión, forma un perímetro de calor de varias decenas de metros que es respetado por los que acuden a contemplararla y salvado, no sin sudor, por quienes quieren echar algo al fuego. Todavía no se conocen los detalles de la celebración de este año.

Para llegar a San Juan de la Mata, desde Ponferrada, hay que coger la carretera a Vega y desviarse hacia Cueto a la altura de Cabañas Raras, para luego seguir. Si se viene de Vega, no hace falta bajar hasta Cabañas sino que, tras pasar Ocero, se toma la carretera maderera que sale a mano derecha, y ya se llega a San Juan de la Mata. Desde Cacabelos, hay que ir hacia Arganza y un poco después, en San Miguel de Arganza, desviarse a la derecha.

Debido a la magnitud del evento, son muchos los curiosos que se acercan a San Juan de la Mata en esta noche, desbordando la capacidad de recepción del pueblo (San Juan de la Mata cuenta con 137 vecinos censados). Por ello, es más que deseable que se respete al máximo las zonas de aparcamiento y que en ningún caso se obstaculicen accesos.

Hogueras de San Juan en Ponferrada

Los barrios de la capital del Bierzo son el espacio donde, tradicionalmente, las asociaciones de vecinos consiguen mantener la tradición de hacer hogueras en la noche de San Juan. Aunque todavía no hay confirmación oficial, se sabe que las asociaciones de el Temple-Estación y de Flores del Sil están llevando a cabo trámites de cara a celebrar estos festejos.

En Compostilla, los vecinos “creen que sí” pues en el barrio ha crecido la ilusión de que este año pueda encenderse la hoguera por San Juan, aunque no saben todavía cómo y cuándo se podría llevar a cabo la susodicha.

Fiestas (y hoguera) de San Juan en Toreno

Toreno celebrará San Juan con un amplio programa de actividades, dirigidas a todos los miembros de la familia. En el caso concreto de la jornada del día 23, jueves, y el paso al viernes, San Juan, habrá talleres, exposición y otras actividades desde la mañana. La animación empezará a las 19 cuando se arranque con la Ruta del Montadito, a la que dará ritmo una charanga. A las 22 toca la orquesta ya las23 habrá un espectáculo de música, pirotecnia y efectos especiales. El encendido de la hoguera será a las doce de la noche y a las 00:15, volverá a ponerse en marcha la orquesta.

Noche de San Juan en Bembibre

En Bembibre, la celebración de San Juan será algo diferente este año 2022 pues, en vez una hoguera, se hará un correfuegos, lo que permitirá hacerla compatible con la feria de comerciantes que tendrán instalada. La actividad comenzará a las 11:30 en la plaza Mayor. Como es habitual para este tipo de entretenimientos, un adecuado calzado y vestimenta es siempre una buena idea.

Día de San Juan en Valtuille de Arriba

En la localidad de Valtuille de Arriba, los miembros de la asociación El Filandón, que tiene allí su sede, planean hacer alguna actividad para el viernes día 25 aunque, en principio, no tienen pensado organizar hoguera la noche antes. Podría tratarse de algún tipo de mercadillo auqneu hasta la fecha, no tienen decidido exactamente en qué va a consistir la actividad.

Hoguera de San Juan en Balboa

Todavía no se conoce el horario y las actividades que se espera que se organicen en Balboa la noche del día 24 al 25, si es que este año se hace hoguera. Lo que está anunciado ya es para el 25 el Xato Boa, un evento gastronómico con 250 invitados como máximo y una ternera a la estaca, para el que ya están a la venta los tickets.

HABRÁ AMPLIACIÓN