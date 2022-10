El Hospital El Bierzo mantiene la UCI libre de covid

El Hospital El Bierzo continúa una semana más con la UCI libre de covid, según los datos actualizados este viernes por la Consejería de Sanidad, en los que el centro médico de Fuentesnuevas cuenta con once pacientes ingresados con la enfermedad después de ocho altas y once ingresos en la última semana, en la que no se registraron fallecidos con covid.

El número de contagios en el área de salud del Bierzo volvió a aumentar y se comunicaron 157 positivos desde el pasado viernes, la mayoría de ellos (116) en las cuatro zonas básicas de salud de Ponferrada: 41 en San Antonio, 35 en Pico Tuerto, 22 en Flores del Sil y 18 en Cuatrovientos. Además, se contabilizaron nueve en Bembibre, once en Cacabelos, tres en Fabero, cinco en Puente de Domingo Flórez, cuatro en Toreno, tres en Villablino y seis en Villafranca.

El número total de fallecidos atribuidos al covid en el Bierzo y Laciana asciende a 798, de los que 355 perdieron la vida en el Hospital El Bierzo y el resto lo hicieron en residencias y domicilios particulares.