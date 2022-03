Trasladado al Hospital El Bierzo un joven al colisionar su patinete eléctrico contra un coche

Patinete eléctrico Ponferrada

Un joven de 21 años resultó herido en la tarde de este miércoles 2 de marzo al colisionar con su patinete eléctrico contra un turismo, según informan a este periódico los Servicios de Emegernecias 112.

El suceso ocurrió a las 17.28 horas en la avenida Asturias de Ponferrada. El herido fue trasladado al Hospital El Bierzo en una ambulancia de soporte vital básico.

No es el primer accidente que ocurre en Ponferrada entre un patinete eléctrico y un coche, y es que estos vehículo circulan por la carretera pero en la mayoría de las ocasiones sus conductores no llevan las protecciones necesarias y no indican los giros o las salidas en las rotondas.

¿Qué impone la DGT?

La DGT ha impuesto una serie de normas para este tipo de vehículos que se hacen cada vez más populares por el ahorro de gasolina y la facilidad para llegar a los sitios. La velocidad máxima permitida es 25 kilómetros por hora. No cumplir esta norma tendrá una sanción de 500€ y la inmovilización del vehículo. Es necesario presentar la ficha técnica del patinete donde se muestre la conformidad CE de que el patinete cumple las normas con sus especificaciones de fabricante. Puedes descargar las principales fichas técnicas de patinetes desde este artículo.

El casco es obligatorio en todos los patinetes eléctricos tras la actualización de esta reforma en septiembre de 2021. No se podrá circular con patinetes eléctricos por las aceras y las zonas peatonales. Tampoco se podrá circular por por vías interurbanas, travesías y autopistas y autovías que comuniquen poblaciones. De igual manera queda prohibida la circulación por túneles urbanos.

Sigue estando prohibido circular con patinete bajo los efectos del alcohol, o con auriculares puestos. Sigue estando prohibido transportar más de 1 persona en el patinete. Son vehículos uni-plaza. Además, la DGT impone que es obligatorio presentar un certificado de circulación, sin embargo, este apartado todavía se está tramitando ya que no está muy claro quién emitirá este documento, ni que edad se necesita, ni más información al respecto. Esta medida se aplicará 2 años después de que sea publicada y regulada oficialmente en el BOE.