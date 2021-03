Cacerolada de los hosteleros ponferradinos. / QUINITO

El portavoz de la Asociación de Hostelería del Bierzo, David Belzuz, calificó este lunes de “inaceptable” que la línea de ayudas directas a autónomos y empresas aprobada por el Gobierno excluya a las empresas que tengan deudas con organismos como la Hacienda Pública o la Seguridad Social. “Es una burla el plantear estas ayudas y reconocer su necesidad para pagar las deudas contraídas durante esta pandemia, menos las que tengan que ver con el Estado”, señaló Belzuz.

En ese sentido, el portavoz de los hosteleros de la comarca lamentó que las ayudas dejen fuera a empresas que estaban al corriente de pago en marzo de 2020 y que no han podido pagar una cuota de autónomo o los seguros sociales de un mes tras pasar un año entero sin apenas poder trabajar, recordó. “Entonces no te ayuda nadie, estás muerto”, criticó Belzuz, que reprochó al Ejecutivo que sí ayude a otras empresas que tienen deudas con sus proveedores. “Esa persona es una víctima de la pandemia y el que no pague al Estado es un delincuente que no merece nada”, resumió.

Al respecto, Belzuz lamentó que estas exclusiones a la hora de conceder las ayudas “dejarán a miles de emprendedores arruinados e insolventes” y lamentó que, transcurrido un año desde la declaración del estado de alarma, el balance señale que más de 68.000 empresas se han visto obligadas a bajar la persiana mientras “todavía no ha llegado ni un euro de ayudas a los afectados”.

Cabe recordar que el paquete aprobado por el Gobierno está dotado con 7.000 millones de euros para que las comunidades autónomas canalicen ayudas a los autónomos y empresas de los sectores más afectados, cuyos ingresos hayan caído más de un 30 por ciento con respecto a 2019.