La Hostelería del Bierzo denuncia “la inoperancia de los Gobiernos” para repartir las ayudas enviadas por Europa

La Hostelería del Bierzo critica que "de los 11 mil millones de euros que Europa ha mandado, el Gobierno se ha encargado de repartirlo por comunidades con un criterio basado en los votos y no en la realidad económica"

Terrazas abiertas en Ponferrada tras el cierre del interior de la hostelería / QUINITO

La Hostelería del Bierzo ha denunciado este lunes 30 de agosto “la inoperancia de nuestros gobiernos” que “no van a ser capaces de canalizar las ayudas que Europa nos manda y que, si no repartimos, hay que devolver”, explican en un comunicado.

“Tardaron más de un año en Castilla y León, pero nos prometieron ayudas directas para paliar nuestra situación de cierre forzoso “en aras del bien común”… Ahora ya vemos que del bien común nada de nada, y que esto ha ido avanzando únicamente mirando por el propio bien de los políticos. Pero cuando planteas unas ayudas después de más de un año con unos ingresos ínfimos o en muchos casos inexistentes, has de tener en cuenta la realidad que se está viviendo en la calle”, aseguran los hoteleros de la Comarca.

Los hosteleros han sido unos de los profesionales más perjudicados por la pandemia del COVID y desde la Junta de Castilla y León y desde el propio Gobierno central se anunciaron paquetes de ayudas para paliar la situación económica del sector. “Esos paquetes de ayudas eran muy bonitos y muy bien presentados e hicieron creer a los ciudadanos que el rescate era posible, ya que las cifras de las que hablaban eran enormes porque se referían a créditos ICO, que no son una ayuda directa en si mismos si no una huida hacia delante de aquellos que tuvieran solvencia para pedirlos y que ahora hay que pagar. Y unas ayudas al alquiler, a la contratación, a la mejora de las terrazas, etc… El problema es que ésta fue la gran mentira de las ayudas”.

“Durante toda esta pandemia se han cambiado y retorcido las leyes que a los políticos les ha parecido en cada momento y a su antojo. Tanto es así que, como era de esperar, muchos de estos cambios han resultado ser ilegales y han vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos SIN NINGÚN PUDOR, llegando hasta el punto de que nadie ha pagado por estos delitos ni penal ni económicamente”, denuncian.

La Hostelería del Bierzo critica que “de los 11 mil millones de euros que Europa ha mandado y que el Gobierno se ha encargado de repartir por comunidades con un criterio basado en los votos y no en la realidad económica, a Castilla y León nos han correspondido 232 millones de euros que hay que repartir antes del 31 de Diciembre de 2021, o si no devolverlos. Lo que a día de hoy está pasando es que la convocatoria para estas ayudas se ha renovados dos veces desde mayo porque solamente se han presentado 10.000 solicitudes. Estas ayudas comprenden más de 250 epígrafes, o tipos de empresas, diferentes, que son la inmensa mayoría de las que tenemos.

en Castilla y León hay más de 250.000 empresas y solo se han acudido 10.000 a inscribirse, de las cuales, muchas no pueden cumplir todos los requisitos”.

Por todo ello, “nos parece de una gravedad absoluta que en el estado en el que nos encontramos, el Gobierno y la Junta de Castilla y León dejen escapar este dinero que tanto bien haría a la economía de este país y nos parece fundamental que la opinión pública conozca esta realidad de la que nadie habla”, concluyen.