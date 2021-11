Los hosteleros bercianos tachan de “obsceno” el pasaporte COVID

David Belzuz, portavoz de la Asociación de Hostelería El Bierzo / QUINITO

La Asociación Hostelería Bierzo ha emitido un comunicado en el que tacha de “despreciable y obsceno” el pasaporte COVID, recordando que las personas no vacunadas “están absolutamente amparadas por la ley” y lamentando que “lo que no hace nuestro Gobierno en las fronteras quieren que lo hagamos nosotros en la puerta de los bares”. Además, se preguntan si a los trabajadores de hostelería no vacunados se le prohibiría trabajar en caso de aprobarse el uso del pasaporte COVID.

El texto afirman que “hemos comprobado empíricamente durante este último año y medio que en todas las comunidades de España el virus ha incidido de una forma muy parecida porcentualmente y nadie ha conseguido librarse del virus restringiendo libertades específicamente a la hostelería” y recuerdan que tras las pasadas Navidades, con hora de cierre adelantada en la hostelería y el ocio nocturno cerrado “a cal y canto”, la tercera ola del virus en enero fue “devastadora”. Por ello, afirman que “trasladar el contacto social de la hostelería a las casas no sirve para nada. Es más, descontrola las cosas infinitamente más, ya que no se puede vigilar nada de lo que suceda”.

Por último, exigen dimisiones a los responsables del adelanto del toque de queda en Castilla y León declarado ilegal por el Tribunal Supremo y “de los expertos que nos aseguraron que cuando consiguiéramos la inmunidad de rebaño todo estaría controlado”, lamentando una vez más que las posibles restricciones (rechazadas de momento por el Comité Interterritorial de Salud) “van a infundir miedo y van a vaciar los negocios estas Navidades”. En este sentido, aseguran que todo está “escrupulosamente pensado para no tener que indemnizar ni ayudar a los agraviados”, al tiempo que afirman que la mayoría de los fondos de ayudas europeos están pendientes de repartir “por culpa de los requisitos imposibles que piden para solicitarlas”.