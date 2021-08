Los hosteleros critican la intención de la Junta de prorrogar las restricciones

Futbolín clausurado por el COVID-19. / QUINITO

La Asociación de Hostelería El Bierzo ha emitido un comunicado criticando la intención de la Junta de Castilla y León, desvelada días atrás por el vicepresidente Francisco Igea, de prorrogar las medidas restrictivas contra el COVID-19 en la comunidad autónoma más allá del 31 de agosto.

En la nota remitida a los medios, los hosteleros apuntan que Igea “parece que vuelve a ser el que está al frente de la Junta” y critican que “mantener estas medidas, que no permiten abrir el ocio nocturno o las barras de los bares, es lo mismo que burlarse de todos nosotros en nuestra propia cara“. Además, hacen hincapié en la hipocresía de una sociedad donde el “cansancio debido al desgaste brutal al que nos tienen sometidos” hace que “demos por bueno cualquier cosa sin cuestionarnos nada”.

En este sentido, señalan que “todos sabemos lo que pasa en las playas de todas las comunidades costeras, pero preferimos ensañarnos con un grupo de jóvenes que hacen botellón en un descampado porque no tienen otro sitio a donde ir. No será porque no lo avisamos una y mil veces, pero qué más da lo que digamos nosotros. Estos botellones son el pan nuestro de cada día en montones de sitios, pero ojos que no ven, corazón que no siente“.

Además, añaden que “si sabemos cómo están las playas y lo que se puede hacer en otras comunidades es porque muchos de nosotros vamos a esos lugares, hacemos todo lo que aquí está prohibido y luego volvemos a nuestras casas pensando que la culpa de todo siempre es de los demás”. Pero, añaden al final de su escrito, “el problema no es la hostelería ni los jóvenes, el problema son nuestros políticos”.