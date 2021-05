No obstante, manifiestan la necesidad de abrir el ocio nocturno para evitar reuniones en los domicilios que no cumplan las medidas de seguridad

Terraza de un bar en Ponferrada. / QUINITO

La Asociación de Hostelería El Bierzo ha recibido “con alegría” la nueva normativa que regirá en Castilla y León a partir del domingo, cuando decae el estado de alarma, y que relaja las restricciones para los locales de hostelería. No obstante, recuerdan que el llamado ‘ocio nocturno’ sigue sin poder abrir sus puertas y señalan la importancia de que lo hagan una vez que ya no habrá toque de queda ni límites en las reuniones privadas, ya que “siempre va a ser una alternativa más segura”. Por ello, instan a la Junta de Castilla y León a ser “coherentes con su nuevo discurso y respondan de forma completa a las necesidades que han surgido debido al fin del estado de alarma”.

Por otro lado, insisten en que todas las decisiones referentes a la pandemia “se toman mirando los votos, no las necesidades reales de la población”, y señalan a las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid como clave para que la Junta haya decidido relajar las medidas en la hostelería: “No ha sido hasta que Ciudadanos ha sufrido un tremendo varapalo electoral que Mañueco ha sido capaz de contradecir a Igea y éste ha decidido ir en contra de todas esas ideas sanitarias que decía defender con su vida para tragar con lo que le manden y no perder su puesto para los próximos dos años. Él solo ama su escaño y Mañueco solo ha defendido a la hostelería y los autónomos cuando ha visto seguro su sillón de presidente. No lo vamos a olvidar”.

Finalmente, los hosteleros han mostrado su preocupación ante la posibilidad que establece la nueva normativa de cerrar el interior de sus locales a nivel municipal si repuntan los contagios, “una medida sin base científica alguna que podría volver a darse en el futuro si suben los casos”. En este sentido, advierten de que continúan trabajando para llevar esta medida a los tribunales.